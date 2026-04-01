Goal.com
Live
DVTK szurkolókFacebook/Tifo TV
C. Kovács Attila

Nincs kegyelem: az MLSZ keményen megbüntette a Nyíregyházát és a DVTK-t

Nyíregyháza Spartacus FC vs DVTK
Az Magyar Labdarúgó Szövetség Fegyelmi Bizottsága április 1-i ülésén több klubot és játékost is büntetett, a legsúlyosabb szankciók a Nyíregyházát és a DVTK-t érintik. Mutatjuk a részleteket!

A testület határozatai szerint az NB I-ben a Nyíregyháza Spartacus FC és a Diósgyőri VTK is komoly büntetést kapott szurkolói rendbontások miatt: pénzbírság mellett szektorbezárásról is döntöttek, előbbinél ráadásul egy korábban felfüggesztett szankciót is életbe léptettek. Eközben a Kisvárda Master Good megúszta egy írásbeli figyelmeztetéssel, de az alsóbb osztályokban és a futsalbajnokságokban is több eltiltás született.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága április 1-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

NB I

A FEB a Kisvárda Master Goodot szabályzatszegés miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

A FEB Nyíregyháza Spartacus FC-t összevont eljárásban (a Puskás Akadémia, az FTC és a DVSC elleni mérkőzéssel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai és pirotechnika használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Emellett a DVTK elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

A FEB a DVTK-t a Nyíregyháza Spartacus FC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti.

OTP Bank Liga NB I
Ferencvárosi TC crest
Ferencvárosi TC
FTC
DVTK crest
DVTK
DIO
OTP Bank Liga NB I
Nyíregyháza Spartacus FC crest
Nyíregyháza Spartacus FC
NYI
Paksi FC crest
Paksi FC
PAK

NB III

A FEB a Szombathelyi Haladást az Opus Tigáz Tatabánya elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.  

Helmich Pál Boldizsár (Újpest) 2, Bolla Bence (Dabas), Farkas Marcell (Tiszaújváros) és Stefán Bendegúz Károly (Sajóvölgye) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Koncz Zsolt (Martfű) sportszakember a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 5 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Férfi futsal NB I

Németh Gusztáv (Hope) 2, Faragó Ádám (DEAC) 1 soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Férfi futsal NB II

Bozsó László (Tiszaföldvár) 3, Megyeri Márk (Szent István) 1 soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Benke Norbert Sándor (Energia) labdarúgót 3 hónapra eltiltotta a FEB minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.  

Határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni eltiltás

Kovács Kolos (Hódmezővásárhely) és Dobos Áron (Dunaújváros) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés