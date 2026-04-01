A testület határozatai szerint az NB I-ben a Nyíregyháza Spartacus FC és a Diósgyőri VTK is komoly büntetést kapott szurkolói rendbontások miatt: pénzbírság mellett szektorbezárásról is döntöttek, előbbinél ráadásul egy korábban felfüggesztett szankciót is életbe léptettek. Eközben a Kisvárda Master Good megúszta egy írásbeli figyelmeztetéssel, de az alsóbb osztályokban és a futsalbajnokságokban is több eltiltás született.

Az MLSZ Fegyelmi Bizottsága április 1-i ülésén az alábbi határozatokat hozta:

NB I

A FEB a Kisvárda Master Goodot szabályzatszegés miatt írásbeli figyelmeztetésben részesítette.

A FEB Nyíregyháza Spartacus FC-t összevont eljárásban (a Puskás Akadémia, az FTC és a DVSC elleni mérkőzéssel kapcsolatban) szurkolóinak megbotránkoztató kifejezések bekiabálásai és pirotechnika használata miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi. Emellett a DVTK elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti, ugyanakkor a korábbi fegyelmi vétségek próbaidőn belüli ismételt előfordulása miatt elrendeli a sportszervezet korábban kiszabott felfüggesztett, 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt mérkőzésre szóló szektorbezárásának végrehajtását.

A FEB a DVTK-t a Nyíregyháza Spartacus FC elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató és rasszista kifejezések bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi, továbbá 1 soron következő hazai NB I-es férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló, hat hónapra felfüggesztett szektorbezárással bünteti.

NB III

A FEB a Szombathelyi Haladást az Opus Tigáz Tatabánya elleni mérkőzéssel kapcsolatban szurkolóinak megbotránkoztató bekiabálásai miatt pénzbüntetés megfizetésére kötelezi.

Helmich Pál Boldizsár (Újpest) 2, Bolla Bence (Dabas), Farkas Marcell (Tiszaújváros) és Stefán Bendegúz Károly (Sajóvölgye) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Koncz Zsolt (Martfű) sportszakember a mérkőzéssel kapcsolatos sportszakemberi tevékenységtől 5 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Férfi futsal NB I

Németh Gusztáv (Hope) 2, Faragó Ádám (DEAC) 1 soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Férfi futsal NB II

Bozsó László (Tiszaföldvár) 3, Megyeri Márk (Szent István) 1 soron következő férfi felnőtt futsal bajnoki mérkőzésre szóló eltiltást kapott.

Benke Norbert Sándor (Energia) labdarúgót 3 hónapra eltiltotta a FEB minden labdarúgással kapcsolatos tevékenységtől.

Határozat nélküli, két sárga lapos figyelmeztetés utáni eltiltás

Kovács Kolos (Hódmezővásárhely) és Dobos Áron (Dunaújváros) 1-1 soron következő férfi felnőtt nagypályás bajnoki mérkőzésre szóló eltiltás.

