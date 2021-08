Ismétel az Atlético, vagy csodát tesz Messi nélkül a Barca?

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

Augusztus 13-án, a Valencia–Getafe rangadóval rajtol el a spanyol bajnokság 2021-22-es kiírása. Sergio Agüero és a Barcelona szurkolók nagy bánatára Lionel Messi 17 év után távozott, és a világsztárokkal teletűzdelt Paris Saint-Germainbe igazolt. A babonások számára különösképpen rosszul indul az idény, mely péntek 13-án kezdődik el. A Messi-faktor eltűnése hatalmas kihatással lehet a katalánokra, de összességében a La Ligára is, így mindenképp egy rendkívül érdekes szezont láthatunk majd, melynek várható veszteseit, és nyerteseit szedtük csokorba cikkünkben.

Az eddigi évekhez hasonlóan 3 kieső lesz, melyeket 3 feljutó vált. Az UNIBET egyaránt 1.85-szörös szorzót kínál a tavaly tizenhetedikként, azaz éppen bennmaradó pozícióban végző Elche, valamint a másodosztályból rájátszás során feljutó Rayo Vallecano kiesésére is. Az osztályváltásra szintén esélyes, tavaly nagy meglepetésre a középmezőnyben végző Cádizra 2.5-szeres, az újonc Mallorcára 3.25-szörös, míg az előző idényben ugyancsak a kiesés elől menekülő Alavesre való tippelés 3.5-szeres szorzóval jár. Ez utóbbi szereplése magyar szemmel is külön figyelmet érdemel, a napokban hivatalossá vált, Földi Dominik a Deportivo játékosa lett. A 17 éves, korábban a Ferencváros utánpótlásában is megforduló szélső egyelőre csak az U19-ben, valamint a tartalékoknál szerepelhet, azonban reményeink szerint rövidesen az A csapatban is bemutatkozhat majd.

A középmezőny rengetegét átugorva az élboly izgalmaira térünk, csakúgy, mint az UNIBET, akik 2.5-szeres szorzót látnak az immáron szintén a PSG-be igazoló Sergio Ramost is nélkülözni kényszerülő Real Madrid elsőségére, míg kicsivel nagyobb, 3-szoros pénzt fizetnek a meglepetésre továbbra is Ronald Koeman által irányított Barcelona bajnoki győzelmére. A címvédő Atlético Madrid 4-szeres, míg mögötte szakadéknyi különbséggel, 15-szörös szorzóval a Sevilla kap helyet. A végső győzelemért minden bizonnyal a gránátvörös-kékek mellet a két madridi gigász, a Real, illetve az Atlético lesz versenyben. Utóbbi címvédésre készül a tavalyi sikere után, a királyi gárda kihasználná helyzeti előnyét Messi távozása okán, míg a Barca az argentin világklasszist próbálná eredményesen pótolni.

Katalóniában a távozók mellett több neves érkező is akad, ilyen a már sokszor említett argentin csatár, Agüero, az idei Eb-n két gólig jutó Depay, a Manchester Citytől ingyen szerződtetett Eric Garcia, valamint a 9 millió euró fejében érkező Emerson Royal. A többek között kölcsönből visszatérő Martin Odegaard, valamint Luka Jovic mellett David Alaba érkezett a Realhoz, ahonnan Sergio Ramos mellett Brahim Diaz is távozott. A matracosok különösebb játékosmozgás nélkül vágnak neki az új idénynek.

