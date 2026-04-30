Michael Jacksont nevezték ki a Premier League csapat vezetőedzőjének!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Burnley, miután biztossá vált a csapat kiesése a Premier League-ből, menesztette Scott Parker vezetőedzőt.
A Lancashire-i gárda nem is tétlenkedett sokáig, rögtön kinevezte a másodedzőt, Michael Jacksont az idény végéig ideiglenes vezetőedzőnek – derült ki a Burnley hivatalos oldalára feltöltött közleményből.
Jackson 2021 júliusában került a Burnleyhez, 2022 óta másodedző a klubnál.
