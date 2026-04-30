Michael Jackson
C. Kovács Attila

Michael Jacksont nevezték ki a Premier League csapat vezetőedzőjének!

Burnley

Michael Jackson irányítja a Burnley szakmai munkáját az idény végéig, az angol szakember a kirúgott Scott Parker vezetőedző munkáját veszi át a Premier League kiesőjénél. Mutatjuk a részleteket.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Burnley, miután biztossá vált a csapat kiesése a Premier League-ből, menesztette Scott Parker vezetőedzőt. 

A Lancashire-i gárda nem is tétlenkedett sokáig, rögtön kinevezte a másodedzőt, Michael Jacksont az idény végéig ideiglenes vezetőedzőnek – derült ki a Burnley hivatalos oldalára feltöltött közleményből.

Jackson 2021 júliusában került a Burnleyhez, 2022 óta másodedző a klubnál. 


