Michael Jacksont nevezték ki a Premier League csapat vezetőedzőjének!

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, a Burnley, miután biztossá vált a csapat kiesése a Premier League-ből, menesztette Scott Parker vezetőedzőt.

A Lancashire-i gárda nem is tétlenkedett sokáig, rögtön kinevezte a másodedzőt, Michael Jacksont az idény végéig ideiglenes vezetőedzőnek – derült ki a Burnley hivatalos oldalára feltöltött közleményből.

Jackson 2021 júliusában került a Burnleyhez, 2022 óta másodedző a klubnál.

