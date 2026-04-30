A Burnley hivatalos oldalán jelentette be, hogy Scott Parker vezetőedző távozik a klubtól. Az angol klub azután döntött Parker menesztése mellett, hogy biztossá vált, hogy egy év után búcsúzik a Premier League-től.

A Burnley hivatalos közleménye:

Miután a klub múlt héten hivatalosan is kiesett a Premier League-ből, Parker és a vezetőség egyeztetett, és közösen úgy döntöttek, hogy lezárják a szakember Turf Mooron töltött időszakát.

Parker irányítása alatt a Burnley fantasztikus szezont produkált a 2024/25-ös idényben: a csapat feljutott a Championshipből a Premier League-be, méghozzá 33 mérkőzéses veretlenségi sorozattal, miközben elképesztő módon 30 alkalommal megőrizte kapuját a góltól.

A klub ezúton is szeretné megköszönni Scottnak a professzionalizmusát, elkötelezettségét és munkáját. Mindenki tisztelettel és hálával búcsúzik tőle.

A hátralévő négy Premier League-mérkőzésen Mike Jackson veszi át ideiglenesen az irányítást a szakmai stáb támogatásával, kezdve a pénteki, Leeds United elleni idegenbeli találkozóval.

A klub már megkezdte az új, állandó vezetőedző kiválasztásának folyamatát a 2026/27-es szezonra.

Scott Parker is megszólalt

Scott Parker így búcsúzott szeretett klubjától:

„Hatalmas megtiszteltetés volt számomra, hogy az elmúlt két évben ezt a nagyszerű klubot vezethettem. Minden pillanatát élveztem a közös utunknak, ugyanakkor úgy érzem, most jött el az idő, hogy mindkét fél más irányba induljon. Nagy büszkeséggel tekintek vissza arra, amit együtt elértünk, különösen a 2024/25-ös, felejthetetlen szezonra.ó, amelynek a végén feljutottunk a Premier Leaguebe. Igazi megtiszteltetés volt számomra, hogy ezt a csapatot a Premier League-be vezethettem.

Szeretném megköszönni Alannek és a tulajdonosi körnek a támogatást, amit a klubnál töltött időm alatt kaptam. Köszönettel tartozom a háttérben dolgozó fantasztikus, fáradhatatlan stábnak, és mindenekelőtt a játékosoknak, akik az első naptól kezdve mindent beleadtak. Végül pedig köszönöm a Burnley szurkolóinak. A jövőre nézve a legjobbakat kívánom mindenkinek és ennek a nagyszerű klubnak.”

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.