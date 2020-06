Mi kell a boldogsághoz? 41 pont!

A kiesés szempontjából ennél izgalmasabban nem nagyon alakulhatott volna az utolsó forduló. Az igazi dráma Debrecenben lesz, mert a DVSC– meccs végén könnyen lehet, hogy az egyik csapat kiesik az élvonalból. Az is tény, hogy az a csapat, amelyik a végén minimum 41 ponttal zár az -es lesz. Nézzük az opciókat.

Újpest

Pontszám: 40; gólkülönbség: 40–45 (–5)

A lila-fehérek rém egyszerű helyzetben vannak: ha nem, vagy maximum két góllal kapnak ki a Kaposvártól, akkor NB I-esek maradnak. Amennyiben a Rákóczi mondjuk 3–0-ra nyer a Szusza Ferenc Stadionban, akkor az Újpest gólkülönbsége 40–48 lesz. Ha a Paks 1–0-ra kap ki Debrecenben, akkor a zöld-fehéreknek 40 pontjuk lesz és 45–53-as gólkülönbsége, márpedig ezzel a szerzett gólok tekintetében jobb lenne a Paks. Ha pedig a is szerez egy pontot a ellen, akkor szintén 40 pontja lesz, de 0–0 esetén 40–43-as gólkülönbsége, így kiesne az Újpest. Erre azért kevés az esély, mert a Kaposvár viszonylag ritkán nyer ilyen különbséggel.

Több csapat

Paks

Pontszám: 40; gólkülönbség: 45–52 (–7)

A Paks helyzete sem bonyolult: ha nem kap ki Debrecenben, akkor NB I-es. A gólkülönbsége nem jó, vagyis a fentiek szerint figyelni kell az Újpestre is. Ha a csapat veszít Debrecenben, de a Kisvárda döntetlen játszik a DVTK ellen, akkor is a zöld-fehérek esnek ki. Amennyiben a Várda is veszít, akkor a Paks NB I-ben marad.

Kisvárda

Pontszám: 39; gólkülönbség: 40–43 (–3)

Itt már bonyolultabbak a dolgok, hiszen kevesebb a pont. A Várda akkor lehet nyugodt, ha nyert az ezer sebből vérző Diósgyőr ellen. Ugyanakkor a szétesett DVTK-nak az utolsó esélye a bajnokságban, hogy kicsit helyrepofozza a szezon végét. A döntetlen is elég lehet, ha a Paks veszít Debrecenben. Kudarc esetén a paksi sikerért kell szorítania Bódog Tamás csapatának.



Pontszám: 38; gólkülönbség: 47–56 (–9)

Ha a Debrecen nyer a Paks ellen, akkor nincs miről beszélni, jövőre is NB I-es lesz a hétszeres bajnok. A döntetlen már nagyon meredek, mert akkor a kiesés elkerüléséhez az is kell, hogy a Kisvárda legalább hat góllal kikapjon Diósgyőrben.