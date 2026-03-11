Goal.com
Kidőlt az első számú kapus, a mexikói „Király Gábor” Messi és Ronaldo nyomába eredhet

Mexikó eddig első számú választásnak tekintett hálóőre, Ángel Malagón súlyos Achilles-ín-sérülést szenvedett, ami az eddigi diagnózisok alapján azt jelenti, hogy kénytelen lesz kihagyni a hazai rendezésű tornát, és ismét akcióban láthatjuk minden VB nagy kedvencét, Ochoa-t.

A Club América kapusa a Philadelphia Union elleni Concacaf Bajnokok Kupája-mérkőzésen dőlt ki, könnyek között hagyva el a pályát. Malagón az Instagramon, „összetört lélekkel” üzent a rajongóknak:

„Vannak pillanatok az életben, amiket nehéz megérteni... Ma a szívem minden fájdalmával szeretnék köszönetet mondani mindenkinek. Fáj, szomorú vagyok, a lelkem összetört. Úgy tűnik, ez az álom elúszik.”

Messi, Ronaldo és Ochoa 

Malagón tragédiája azonban egy másik legendás történetnek adhat új lendületet. A „mexikói Király Gáborként” tisztelt, mindenki által kedvelt Guillermo Ochoa ugyanis egyedülálló rekordra készül: ő lehet az első labdarúgó – Lionel Messi és Cristiano Ronaldo társaságában –, aki hat világbajnokságon is kerettag lehet.

A 39 éves veterán (aki a torna alatt, július 13-án tölti be a 41-et) jelenleg öt vb-részvétellel büszkélkedhet, amivel olyan nevek mellett szerepel az örökranglistán, mint honfitársai, Rafa Márquez és Antonio Carbajal, a német Lothar Matthäus, vagy az olasz kapuslegenda, Gigi Buffon.

Út a rekordig – Cipruson keresztül

Ochoa, aki pályafutása során megfordult az Ajaccio, a Málaga, a Granada és a Salernitana színeiben is, jelenleg a ciprusi AEL Limassol hálóját őrzi. Bár sokan már leírták a rutinos kapust, Malagón kiesésével Javier Aguirre szövetségi kapitánynak újra számolnia kell a rutinnal. Ochoa eddig 152 alkalommal öltötte magára a nemzeti mezt, amivel az örökranglista harmadik helyén áll Andrés Guardado (182) és Claudio Suárez (177) mögött.

A keretbe kerülésért vívott harcban Ochoának azonban még fiatalabb kollégáival is meg kell megküzdenie. Raúl Rangel, Carlos Acevedo vagy Carlos Moreno is az 1-es mezre pályázik, de a vb-k történetének egyik legnagyobb „kult-hőse” készen áll a kihívásra.

A mexikói válogatott háza táján nem ez az egyetlen téma, amely lázban tartja a közvéleményt: a torna előkészületeit korábban az Irán körüli feszültségek és a visszalépésről szóló pletykák is beárnyékolták, de most úgy tűnik, a szakmai kérdések és Ochoa történelmi menetelése kerül a fókuszba.

