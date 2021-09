Metz-PSG: utolsó perces gól döntött

Messi nélkül drámai mérkőzést játszott a PSG

A Metz a PSG-t fogadta a francia bajnokság 7. fordulójában. Mauricio Pochettino nem számíthatott Lionel Messi játékára, a hatszoros aranylabdás játékos térdsérülés miatt volt kénytelen kihagyni a mérkőzést. Azt a mérkőzést, amit a PSG kezdett sokkal jobban, Achraf Hakimi góljával már az ötödik percben a fővárosiaknál volt az előnyt, a marokkói játékos lövését ugyan kirúgták a gólvonalról, azonban a játékvezető mégis gólt ítélt, mivel a labda teljes terjedelmével áthaladt a vonalon. A játékot többnyire Neymarék irányították, de a Metz többször bátran átlépte a térfelek, és helyzeteket is sikerült kialakítania. Mígnem a félidő végén, a 39. percben egy szöglet után Kouyate pazar fejesével ki is egyenlítettek a lelkes hazaiak.

A fordulást követően a PSG összekapta magát, és teljes erőbedobással rohamozta a hazai kaput. Azonban a Metz védői hősiesen védekeztek, többször az utolsó pillanatban mentettek Mbappéék elől. A 89.percben Bronn kapta meg a második sárgalapját időhúzásért, így a párizsiak kaptak még egy utolsó utáni lehetőséget, hogy megnyerjék a mérkőzést. A 95. percben pedig jött is a dráma, Hakimi megszerezte önmaga és csapat második találatát is, és ezzel be is biztosította a PSG számára a győzelmet.

Metz─PSG 1─2

gólszerzők: Kouyate ( 39.) illetve Hakimi (5., 95.)

kiállítva: Bronn (89.)

