Mesut Özil ismét jelezte, hogy nem kívánja elhagyni az Arsenalt

A közösségi oldalain üzent a német klasszis.

Továbbra is kérdéses Mesut Özil jövője az Arsenalnál, de a német középpályás a közösségi oldalain próbálta jelezni, mennyire kötődik a klubhoz.

Az Ágyúsok tízese rendkívül nehéz időszakot él meg, ugyanis a tavaly nyáron Arséne Wenger helyére kinevezett Unai Emery egyértelműen nem számol vele kulcsemberként, és számos alkalommak kihagyta a kezdőcsapatból, sőt a meccskeretből is a klasszis irányítót.

A baszk mester a BBC információi szerint már közölte is a játékossal, hogy szabadon távozhat, de maga a játékos nem szeretne váltani, erre utal a legutóbbi bejegyzése is a Twitter, az Instagram és a Facebook oldalán.

- Amikor elkezdesz szurkolni egy csapatnak, azt nem a trófeák, egy játékos, vagy a történelem alapján teszed, hanem mert úgy érzed, megtaláltad azt a helyet, ahová tartozol - idézte Özil az Arsenal korábbi klasszisát, Dennis Bergkampot.

Özil nem utazott el Fehéroroszországba a BATE Boriszov elleni Európa Liga mérkőzésre sem, amelyet nagy meglepetésre 1-0-ra elveszített az Arsenal. Unai Emery a döntését azzal indokolta, hogy a játékos a betegségét követően csupán egyetlen edzésen vett részt.

Unai Emery már többször is hangoztatta, hogy nála minden játékos egyenlő, és a BATE elleni vereséget követően is elmondta, hogy a csapata Özillel és Özil nélkül is tud nyerni, vagy épp veszíteni.

