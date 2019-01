Az Arsenal edzője elküldené a csapattól Mesut Özilt

Unai Emery nem számít a német klasszisra.

Unai Emery, az Arsenal edzője azt javasolta Mesut Özilnek, hogy keressen magának új csapatot.

A baszk mester és a német középpályás kapcsolatban immár hónapok óta beszédtémát szolgáltat az Arsenal háza táján, és most a BBC újságírója szerint Emery egyértelművé tette, nem számít Özilre, miután a szezon során már többször is kihagyta a keretből a világbajnok középpályást.

Az Arsenal belügyeivel kapcsolatban mindig naprakész David Ornstein a BBC 5 Live szerda esti adásában számolt be arról, hogy az ügyben a klub vezetősége is az edző mellett áll:



-Igazak a pletykák, Emery közölte Özillel, hogy a legjobb az lenne, ha távozna az Arsenaltól, és a klub vezetősége is támogatja ebben. Úgy gondolom ennek elsősorban anyagi okai vannak, mivel a játékos heti 350 ezer fontot keres, de az új szerződése aláírása óta közel sem teljesít azon a szinten, mint korábban. Ugyanakkor Özilnek nincs szándékában elhagyni az Arsenalt, és azt az információt kaptam, hogy rendkívül keményen dolgozik azért, hogy visszakerüljön a csapatba. Csak pozitív dolgokat hallottam a viselkedéséről, az elkötelezettségéről, és a csapattársaival való kapcsolatáról. Úgy gondolom ezekkel eddig sem volt probléma, de az edzőnél kiesett a pixisből, és ez egy rendkívül költséges probléma az Arsenal számára - nyilatkozta Ornstein.

Korábban a Mesut Özilt képviselő Dr. Erkut Sogut a Goal -nak elmondta, hogy ügyfelének valóban nem áll szándékában elhagyni a londoni csapatot, és mindenképp szeretne bizonyítani Unai Emery-nek, aki viszont csak kevés esélyt ad erre a játékosnak.

