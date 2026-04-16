Szenzáció: Messi megvette saját klubját Spanyolországban

Új szerepkörben tűnt fel Lionel Messi: az argentin klasszis megvásárolta a spanyol ötödosztályban szereplő UE Cornellà egyesületét.

A katalán klub Cornellà de Llobregat városában található, amely mindössze mintegy 20 percre fekszik Barcelonatól délnyugatra. A csapat hazai mérkőzéseit az RCD Espanyol stadionja, az RCDE Stadium közvetlen közelében játssza, ugyanebben a településben.

A Cornellà – amely sosem szerepelt a harmadosztálynál magasabb szinten - az elmúlt években több ismert játékos fejlődésében is szerepet vállalt: innen indult többek között David Raya, aki jelenleg az Arsenal kapusa, de megfordult itt Jordi Alba is, aki korábban Messi csapattársa volt a FC Barcelonanál és az Inter Miami együttesében. A jelenlegi barcelonai keretből Gerard Martín is megfordult a klubnál.

A Cornellà hivatalos közleménye szerint az üzlet jól tükrözi a négyszeres BL-győztes csatár elkötelezettségét a sportág és a helyi tehetségek fejlesztése iránt Katalóniában. A klub külön kiemelte a világbajnok argentin által életre hívott utánpótlástornát, a Messi Cupot is, amelyet tavaly decemberben rendeztek meg először Miamiban, és amelyen olyan élcsapatok vettek részt, mint a Barcelona, a Manchester City vagy a Chelsea.

Csütörtökön egyébként az argentin klasszis neve egy másik, ám számára kevésbé pozitív hír kapcsán is előkerült: egy amerikai cég több millió dolláros kártérítést követel, miután a világsztár nem lépett pályára az argentin válogatott egyik felkészülési mérkőzésén – pedig a szerződés szerint kulcsszereplőnek számított.

