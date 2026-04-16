Találkozó a bíróságon? Beperelték Messit!

Komoly jogi ügybe keveredett Lionel Messi és az Argentin Labdarúgó-szövetség (AFA): egy miami székhelyű rendezvényszervező cég pert indított ellenük, miután az argentin világsztár nem lépett pályára egy tavalyi egyesült államokbeli felkészülési mérkőzésen.

A VID Music Group tízpontos keresetet nyújtott be egy dél-floridai bíróságon Messi, az AFA, valamint egy közvetítő ügynök ellen – számolt be róla a The Athletic. A vita középpontjában az Argentína–Venezuela barátságos mérkőzés áll, amelyet 2025 októberében rendeztek a miami Hard Rock Stadiumban, és amelynek szervezését és promócióját a VID végezte.

A kereset szerint Messit azzal vádolják, hogy az ügynökkel és a szövetséggel együttműködve olyan magatartást tanúsított, amely „félrevezető feltételek” mellett ösztönözte a céget a szerződéskötésre. Emellett gondatlan félretájékoztatással és szerződéses kapcsolatok jogellenes befolyásolásával is megvádolták.

Az AFA-val szemben szintén több vádpont szerepel, köztük szerződésszegés és félrevezetés – nemcsak a Venezuela elleni mérkőzés kapcsán, hanem egy Puerto Rico elleni találkozó, valamint két, 2026 júniusára tervezett amerikai meccs ügyében is. Az érintett ügynököt csalással vádolják. A Venezuela elleni mérkőzésen – amelyet Argentína 1–0-ra megnyert – Messi nem lépett pályára, noha a cég állítása szerint erről csak egy nappal korábban értesült, és az AFA nem kommunikálta időben a döntést. A játékost ugyanakkor a lelátón, családja társaságában látták – egy olyan VIP-páholyban, amelynek költségeit a VID állta.

A vállalat szerint Messi hiánya jelentősen visszavetette a nézőszámot: mindössze mintegy 15 ezer szurkoló jelent meg, ami a stadion kapacitásának körülbelül 23 százaléka. A szerződés értelmében a cég a megállapodás értékének 25 százalékára lett volna jogosult, amennyiben a sztár nem lép pályára – állításuk szerint azonban ezt az összeget nem kapták meg. A VID azt is hangsúlyozza, hogy Messi részvétele kulcsfontosságú eleme volt az üzleti megállapodásnak, és a játékos legalább 30 percnyi szereplését írták elő mindkét mérkőzésre, kivéve sérülés vagy betegség esetén. A cég szerint a futballista nyilvánosan is azt a benyomást keltette, hogy pályára lép majd, miközben tudhatta, hogy erre nem kerül sor.

A VID állítása szerint a szövetség 2025 augusztusában kereste meg őket két amerikai mérkőzés megszervezésének lehetőségével, amelyért a cég 7 millió dollárt fizetett az exkluzív jogokért. A dokumentumok között szerepel egy elfogadó nyilatkozat is, amelyet az AFA elnöke, Claudio Tapia írt alá. A cég további veszteségekről is beszámolt: a Puerto Rico elleni mérkőzést eredetileg Chicagóban rendezték volna, ám közbiztonsági problémák miatt végül áthelyezték Fort Lauderdale-be, a Chase Stadiumba. A szervezők szerint ez több mint 1,3 millió dolláros veszteséget okozott számukra.

