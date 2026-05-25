Kiderült, mennyire súlyos Messi sérülése

A legfrissebb hírek szerint csillapodhatnak a Lionel Messi esetleges sérülése körüli aggodalmak. Bár az Inter Miami Philadelphia Union elleni, 6–4-re végződő bajnokiján a világsztár a 73. percben cserét kért és fájdalomra panaszkodva hagyta el a pályát, az azóta elvégzett orvosi vizsgálatok megnyugtató eredményt hoztak: nincs szó súlyos sérülésről.

A mérkőzés után azonnal komoly aggodalom alakult ki, különösen Argentínában, hiszen Messi a bal combhajlító tájékát fogva vonult le, és a 2026-os világbajnokság közeledtével minden apróság fokozott figyelmet kap. Az Inter Miami sem tudott a mérkőzést követően megnyugtató diagnózist adni, ami tovább növelte a bizonytalanságot.

A Fabrizio Romano által is megosztot friss információk azonban tisztázták a helyzetet: a vizsgálatok nem mutattak ki sem izomszakadást, sem egyéb komoly problémát. Egy, a klubhoz közel álló forrás szerint Messi állapota nem befolyásolja sem a felkészülését, sem a válogatott programját, beleértve a világbajnoki felkészülési mérkőzéseket sem.

Ez különösen fontos hír az argentin válogatott számára, hiszen a csapat már gőzerővel készül a tornára, és Messi továbbra is kulcsszerepet tölt be a keretben. A korábbi aggodalmak tehát gyorsan eloszlottak, és a jelenlegi állás szerint a klasszis gond nélkül csatlakozhat a nemzeti csapat programjához.