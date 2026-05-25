VIDEÓ: Messi megsérült a vb előtt? Aggódik Argentína

Aggodalommal figyelik Argentínában Lionel Messi állapotát, miután a világsztár sérülés gyanúja kért cserét az Inter Miami vasárnapi MLS-mérkőzésén. Az argentin támadó a Philadelphia Union elleni gólzáporos találkozón hagyta el idő előtt a pályát, alig néhány héttel a 2026-os világbajnokság rajtja előtt.

A floridai együttes elképesztő mérkőzést játszott a Philadelphia Union ellen: az Inter Miami végül 6–4-re nyert az MLS történetének egyik leggólgazdagabb összecsapásán. A találkozó azonban nemcsak a tíz gól miatt marad emlékezetes, hanem Messi sérülése miatt is. A 38 éves klasszis a 73. percben jelezte a kispad felé, hogy cserét kér, majd rögtön az öltözőfolyosó felé indult. A televíziós felvételeken jól látható volt, hogy a bal lába hátsó részét fogja, ami azonnal aggodalmat keltett az argentin szurkolók körében.



Az Inter Miami a lefújás után nem adott hivatalos diagnózist Messi állapotáról, ugyanakkor az együttest ideiglenesen irányító Guillermo Hoyos igyekezett megnyugtatni a közvéleményt. Nyilatkozatából arra lehetett következtetni, hogy elsőre nem tartják súlyosnak a problémát.

Messi számára különösen rosszkor jött a sérülésgyanú, hiszen az Inter Miami számára most hathetes szünet következik az MLS-ben, a támadó pedig hamarosan csatlakozik az argentin labdarúgó-válogatott világbajnoki felkészüléséhez.

A címvédő dél-amerikaiak ezúttal Algéria, Ausztria és Jordánia mellé kerültek a csoportkörben. Az argentinok június 16-án Algéria ellen kezdik meg szereplésüket Kansas Cityben, előtte pedig Honduras és Izland ellen játszanak felkészülési mérkőzést az Egyesült Államokban.

