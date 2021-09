Messi nélkül is simán nyertek Mbappéék

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most!

A Paris Saint-Germain hazai pályán fogadta a Montpellier gárdáját a francia bajnokság 8 fordulójának szombat esti mérkőzésén. Mauricio Pochettino Sergio Ramos, Veratti, Bernat és Lionel Messi játékára sem számíthatott. Messi még a Lyon ellen sérült meg ─ le is kellett cserélni a mérkőzés 75. percében ─, és ki kellett hagynia a Metz elleni hétközi mérkőzést is. Az argentin világsztár a hét második felében már elkezdhette a futó edzéseket, azonban játéka a hétközi Manchester City elleni BL mérkőzésen továbbra is kérdéses.

A PSG az argentin zseni hiányában nem is igazán kezdte jól a mérkőzést, meglepetésre jobbára a Montpellier dominált, és alakított ki helyzeteket. Azonban mégis a fővárosiak szerezték meg a vezetést Idrissa Gueye révén. A Montpellier nagyon szép és bátor játékot játszott az egész első félidőben, a vendégeknek több pofás kontratámadása is volt, miközben a PSG dominálta a játék jelentős részét.

A fordulást követően egyre jobban kezdett kijönni a két csapat közötti különbség, Neymar és Mbappé is gólt, gólokat szerezhettek volna, azonban a szerencse többször megmentette a vendégeket az újabb bekapott góltól. A 88.percben a csereként épp hogy csak beállt Julian Draxler talált be Neymar gólpasszából, ezzel beállítva a 2─0-s végeredményt.

Az összecsapás során Mbappé átvehette az augusztus hónap legjobb játékosának járó elismerést.

PSG─Montpellier 2─0

gólszerzők: Gueye (14.), Draxler (88.)

