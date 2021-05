Messi maradna, Neymar jönne

Lionel Messi szerződése két hónap múlva lejár a Barcánál - jövője továbbra is nyitott, de a Daily Mail az RTVE csatornára hivatkozva azt írja, hogy az argentin már jelezte Laporta elnöknek, hogy bizonyos feltételek mellett készen áll hosszabbítani.

Mit szeretne Messi? Csakúgy, ahogy évek óta, most is csak azt szeretné, ha alaposan megerősítenék a csapatot, ugyanis 2015 után újra Bajnokok Ligáját akar nyerni a katalánokkal.

A katalán Sport pár nappal ezelőtt számolt be arról, hogy Laporta többek között Neymart is visszacsábítaná, hogy Messit maradásra bírja - a dél-amerikai páros nem csak a pályán, hanem azon kívül is jól megértették egymást. A brazil játékos a City elleni meccs előtt elmondta, hogy nagyon jól érzi magát Párizsban, jobban, mint az előző szezonokban. Jövője azonban továbbra is kérdéses, a legfrissebb hírek szerint viszont már jelezte, hogy vissza akar térni a katalán fővárosba, a klub pedig már állítólag beszélt is az ügynökségével erről.

Neymar wants to leave PSG to return to Barcelona, who have recently spoken to the player's entourage, according to RAC1 👀 pic.twitter.com/W1rwQFbW85 — Goal (@goal) May 1, 2021

Messi másik barátja, Luis Suarez is nyilatkozott Lionel helyzetéről:

"Nem tudom elképzelni nélküle a Barcát. A klub rajongójaként és Messi barátjaként azt tanácsolnám neki, hogy ne menjen sehova. Három-négy, öt vagy hat éven belül itt fejezhetné be a karrierjét. Ott, ahol a legboldogabb volt."

