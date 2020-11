Messi a Manchester Cityhez igazol a télen?

Lionel Messi téli klubváltása már korábban is téma volt a sajtóban, most az angol Sun lap közölte a legfrissebb elméletét: A 56 millió eurós próbát tesz a 33 éves argentin megszerzésére.

A számára fájó lenne a válás, de pénzügyileg így járnának a legjobban: Messi szerződése ugyanis 2021 nyarán lejár, így ingyen hagyhatná el az amúgyis nehéz anyagi helyzetben lévő klubot.

A katalánoknak körülbelül 300 millió euró hiányzik a kasszából és a fizetési plafonjukat is drasztikusan, 270 millió euróval csökkentette a spanyol liga.

Messi eladásával további 33 millió euróval szabadulna fel a gránátvörös-kékek pénztárcája. Ez az összeg az ESPN szerint hűségpénz címszóval Lionel Messit illetné meg.

Goal 50 Revealed: The best 50 players in the world