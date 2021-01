„Messi a Barcelonában akarja befejezni a pályafutását”

„Lionel Messi a Barcelonában akarja befejezni a pályafutását” – állítja Victor Font, aki Joan Laporta és Toni Freixa mellett hivatalosan is elnökjelölt lett a katalánoknál.

A mondat jól hangzik, de hogy mennyi a valóságtartalma és mennyi a kampányfogás belőle, azt egyelőre nehéz eldönteni. Az elnökválasztást január 24-én tartják és abban biztosak lehetünk, hogy az új vezetőnek Lionel Messivel kell kezdenie az egyeztetéseket, hiszen a hatszoros aranylabdásnak nyáron lejár a szerződése.

Font most úgy véli, hogy Messi marad és ebben az egykori társa, a már edzőként dolgozó, Xavi is segíthet majd az új elnöknek, hiszen akár ő is válthatná Ronald Koemant a kispadon.

„Messi elmagyarázta, hogy ha minden jól megy, akkor maradni akar és itt akarja befejezni a pályafutását – nyilatkozta Font, a Mundo Deportivónak. – Még a nyáron mondta, hogy számra a versenyképes és győztes csapat a legfontosabb. Márpedig mi ilyet csinálunk és ehhez olyan emberek kellenek, mint Xavi, aki az egyik fő garancia lehet arra, hogy Messi jól érezze magát.

Lapértesülések szerint Xavi és Messi folyamatosan kapcsolatban állnak egymással.

„Tudom, hogy így van, de azt nem tudom miről beszélnek. Fogalmam sincs mennyire tájékozott Xavi a részleteket illetően” – mondta Font.

