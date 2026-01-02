Megvan, kik ülhetnek le az U21-es magyar válogatott kispadjára

Amint arról a GOAL is beszámolt, az Újpest sportigazgatója, Dárdai Pál az U21-es magyar válogatott szövetségi edzőjét, Szélesi Zoltánt nevezte ki a klub vezetőedzőjének.

Ezzel a Magyar Labdarúgó-szövetségnek új szakembert kell találnia a korosztályos nemzeti tizenegy élére. A Csakfoci úgy tudja, már meg is vannak az esetleges jelöltek.

Az egyikük az a Michael Boris, aki 2016 és 2019 között már dolgozott magyar tehetségekkel, amikor az U19-es és az U21-es válogatottat is irányította. Kezei alatt láthatóan szép játékot igyekeztek játszani a mieink.

Rajta kívül Preisinger Sándor szintén képben van az MLSZ-nél. Mellette szólhat, hogy a magyar szakvezető volt az utolsó, aki elérte azt a bravúrt, hogy korosztályos nemzeti csapatot kijuttasson egyszerre egy Európa-bajnokságra és egy világbajnokságra is. Ez 2019-ben, az U17-es válogatottal sikerült neki, amellyel ötödik lett a 2019-es Eb-n, ez pedig rögtön kijutást ért a világbajnokságra is.

Mihalecz István ugyancsak esélyes lehet a kispadra, aki legutóbb benntartotta a Zalaegerszeget a 2024-25-ös NB I-ben. Korábban Siófok vezetőedzője és sportigazgatója volt.

Az MLSZ-nél azon is elgondolkodtak, hogy Boris és Preisinger párosa vezesse az U21-eseket. Végső döntés januárban várható.

