Megvan a Barcelona előszezonjának a menetrendje

Zajlanak az események a mai napon a háza táján.

A katalán sztárcsapat nemrég jelentette be, hogy leigazolták Antoine Griezmann-t.

Hivatalos: Antoine Griezmann a Barcelonába igazolt

És ugyancsak a mai napon tették közzé a csapat felkészülési mérkőzéseit és dátumait.

Nos, ez alapján az alábbi meccseken lépnek pályára Messiék:

- Július 23., Japán-túra, Tokió: Barcelona-

- Július 27., Japán-túra, Kobe: Barcelona-Vissel Kobe

- Augusztus 4., Barcelona, Joan Gamper Trophy: Barcelona-

- Augusztus 7., USA-túra, Miami: -Barcelona

- Augusztus 10., USA-túra, Ann Arbor: Barcelona-Napoli

