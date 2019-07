Hivatalos: Antoine Griezmann a Barcelonába igazolt

Ahogy azt már várni lehetett, a leigazolta Antoine Griezmann-t.

Mindezt pénteken kora délután közölte a katalán klub hivatalos oldalán.

A Barca nem kevesebb mint 120 millió eurót fizetett ki az Atleticónak, hogy megvásárolhassa a labdarúgót.

Griezmann és a Barcelona egy öt éves sezrződést kötöttek, azaz a francia 2024 nyaráig kötelezte el magát új klubjához.

A katalán klub a játékos kivásárlási árát pedig 800 millió euróban határozta meg.

Griezmann 2014-ben a Real Sociedadtól került az Atletihez, a Matracosokkal egyszer nyert Európa Ligát, Európai Szuperkupát és Spanyol Szuperkupát, a múlt évben pedig világbajnok lett a francia válogatottal.

