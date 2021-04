Megtalálta Petry Zsolt utódját a Hertha

Petry Zsolt kirúgása után a Hertha bár megkereste Király Gábort is, a klub egykori kapusa nem vállalta a feladatot.

A berliniek csütörtökön viszont bejelentették, hogy megtalálták a véleménye miatt menesztett magyar kapusedző ideiglenes utódját: Az ificsapatból érkező Ilja Hofstädt váltja Petry Zsoltot a pozíciójában.

Von den Bubis zu den Profis: Unser #BSCU19-Torwarttrainer Ilja #Hofstädt wird vorerst bis zum Saisonende das Torwarttraining unserer Bundesliga-Mannschaft leiten. Wir gratulieren herzlich zur Berufung und wünschen viel Erfolg! 🙌 #DieZukunftGehörtBerlin #BundesligaBubis #HaHoHe pic.twitter.com/H4R37CVrUV — Hertha BSC Fußball-Akademie (@HerthaBubis) April 8, 2021

A 48 éves szakember 2004 óta alkalmazottja a Hertha utánpótlásának, most ideiglenesen, a szezon végéig a proficsapatnál is tevékenykedni fog - emellett 2015 óta a német válogatott utánpótlásában is alkalmazzák őt.

Király elsősorban azért nem tett eleget a felkérésnek, mert rengeteg teendője van a Király Sportegyesülettel és a sportlétesítménnyel.

