Megszerezte a spanyol válogatott csapatkapitányát az AC Milan - Hivatalos

Aktiválták 13 milliós kivásárlási árát.

Amint azt már a múlt héten is sejteni lehetett Álvaro Morata aláírt az AC Milánhoz. A milánói alakulat a mai nap jelentette be hivatalosan is érkezését.

„Az AC Milan büszkén jelenti be, hogy szerződtette Álvaro Moratát az Atlético Madrid együttesétől. A spanyol válogatott csapatkapitánya 2028. június 30-ig szóló szerződést írt alá a klubbal plusz egy év hosszabbítási opcióval”

– írják a klub közleményében.

A Milan aktiválta és kifizette a Morata szerződésében rögzített 13 millió eurós kivásárlási árát az Atlético Madridnak, így a játékjoga a piros-fekete mezes alakulat tulajdonába került.

A spanyol válogatott 31 esztendős csapatkapitánya az Európa-bajnokság megnyerése után bólintott rá a Milan ajánlatára, amely körülbelül évi 4,5-5 millió eurós fizetést ajánlott neki. A transzfer létrejöttében nagy szerepet játszott Zlatan Ibrahimovic is, akinek sikerült meggyőzni a csatárt a váltásról. A Milan tájékoztatása szerint Morata kiválasztotta a mezszámát és úgy döntött, hogy a 7-es számot fogja viselni a Rossoneri színeiben a 2024/25-ös szezonban.

Morata számára nem lesz ismeretlen a Serie A, hiszen már 2014 és 2016, valamint 2020 és 2022 között a Juventus gárdáját is erősítette. Olaszországban 185 tétmeccsen 59 alkalommal volt eredményes. A spanyol támadónak a Milan lesz felnőtt pályafutása ötödik klubja (Real Madrid, Juventus, Chelsea, Atlético Madrid). Az egyik legeredményesebb időszakát a Real Madridnál élhette meg: összesen 8 trófeát nyert, többek között 2 bajnoki címet és 2 Bajnokok Ligája-serleget.