Megmentette esélyeit a bennmaradásra Románia Finnországban

Finnország az első félidőt követően még vezetett, azonban Románia egyenlített így még van esélye bennmaradni a Nemzetek Ligája B-divíziójában.

A házigazda finnek a kiesés elkerülését vették célba Románia ellen, és így is kezdtek, hiszen a 12. percben Teemu Pukki révén előnybe is kerültek. A folytatásban aztán a románok magasabb fokozatra kapcsoltak, a második félidő elejn pedig egyenlíteni is tudtak Florin Tanase révén, így 1-1-es döntetlennel zárult a találkozó, a kiesés kérdése pedig az utolsó fordulóban dől majd el. Mindeközben Bosznia-Hercegovina biztosan ott lesz a következő kiírásban az A-divízióban, hiszen 1-0-ra legyőzte Montenegrót és megnyerte a 3. csoportot.

A C-divízióban Grúzia is biztosította feljutását egy divízióval eljebb, hiszen 2-0-ra legyőzte Észak-Macedóniát. Érdekesség, hogy a második gól előtt Budu Zivzivadze, a Mol Fehérvár játékosa készítette elő a labdát a Napoli csillaga, Kvica Kvaratskelia elé. A csoport másik összecsapásán Bulgária 5-1-re kiütötte Gibraltárt, így jövőre is marad a C-ligában.

A legalsó, D-divízióban Észtország 2-1-re múlta felül Máltát, így megnyerte csoportját és feljutott a C-divízióba.

UEFA NEMZETEK LIGÁJA

B-DIVÍZIÓ

Bosznia-Hercegovina-Montenegró 1-0 (Demirovic 45+1.)

Finnország-Románia 1-1 (Pukki 12., ill. Tanase 52.)

C-DIVÍZIÓ

Grúzia-Észak-Macedónia 2-0 (Miovszki 35. - öngól, Kvaratskelia 64.)

Bulgária-Gibraltár 5-1 (Antov 23., Despodov 36., Kirilov 52., Stefanov 55., Petkov 81., ill. Chipolina 26.)

D-DIVÍZIÓ

Észtország-Málta 2-1 (Sappinen 45+6., Anier 86., ill. Teuma 51.)

