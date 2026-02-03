Megérkezett Diósgyőrbe az Újpest korábbi támadója

Ahogy arról korábban már beszámoltunk, Peter Ambrose ismét Magyarországon folytatja pályafutását.



A korábbi Újpest FC-játékost a Diósgyőr veszi kölcsön, a bejelentésre pedig hamarosan sor kerülhet, hiszen legfrissebb információk szerint a nigériai támadó már a városban tartózkodik. Ambrose jelenlegi klubja a skót élvonalban szereplő Aberdeen, amelynek színeiben legutóbb tavaly májusban lépett pályára.

A támadó 2022 és 2024 között az Újpest csapatát erősítette, ahol 48 mérkőzésen 11 gólt szerzett.



A DVTK-nál azután volt szükség támadó szerződtetésére, hogy Elton Ofoi Acolatse a télen a Ferencvároshoz szerződött.