Megérkezett a Ferencváros hivatalos illata, amely 32-34 ezer forintba kerül majd

A Ferencváros és a SUPERZ. Budapest parfümmárka együttműködéséről már korábban beszámoltunk, amely az idei szezontól vette kezdetét.

A megállapodás egyik kiemelt eredménye a nemrégiben elkészült Fradi-parfüm, amely szeptember 20-án kerül majd a boltok polcaira.

A Ferencváros július 3-án jelentette be, hogy hároméves szerződést kötött a SUPERZ. Budapesttel, amelynek logója azóta már a bajnoki címvédő mezén is megtalálható. A viszonylag fiatal, mindössze 2021 nyarán alapított magyar parfümmárka rövid idő alatt jelentős sikereket ért el, és a Ferencvárossal való együttműködés is ezt a trendet erősíti.

Már a partnerség kezdetén jelezték, hogy a mezszponzoráció mellett további izgalmas projektek is várhatóak. Ezek egyike az első Fradi-parfüm megjelenése, amelyről nemrég egy TikTok-videó is napvilágot látott. A videóban bemutatják a parfüm dizájnját, és elhangzik, hogy az illatot négy tesztelési fázis után a szurkolók választották ki. A "Fanatizmus illata" névre keresztelt parfüm ára várhatóan 32-34 ezer forint között mozog majd.