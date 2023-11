Megbeszélték a nézeteltéréseket, újra munkába állt az NB I nagy visszatérője

Márton Gábor lett a Zalaegerszeg régi-új vezetőedzője.

A Zalaegerszeg a hétfői napon jelentette be, hogy újra Márton Gábor lett a csapat vezetőedzője Boér Gábor távozását követően.

A visszatérő szakember 2020-ban fél évig eredményesen irányította a ZTE-t, biztosan tartotta bent a bajnokságban, majd a Fehérvár kedvéért elhagyta a klubot. Márton azóta az MTK és a Kozármisleny edzője is volt.

A kiesés elleni harcban értékelt ZTE régi-új vezetőedzője a Sportalnak beszélt a visszatéréséről:

„Lényegében mindegy, hogy a tabella végén áll egy csapat, esetleg az élmezőnyben, legfontosabb feladata, hogy mérkőzéseket nyerjen – kezdte a Sportálnak adott interjút Márton Gábor. – A mi esetünkben egyértelmű a feladat, mielőbb el kell kerülnünk a mostani tizedik helyről, és ehhez nekünk is mérkőzéseket kell nyernünk. Lakva ismerjük meg egymást a kerettel, egyelőre egy közös edzésünk volt, és a korábbi csapatból talán csak Bedi Bence és Zoran Lesjak játszik most is Zalaegerszegen. Meglepődtem, amikor felhívtak a klubtól, ugyanakkor meg titkon számítottam is a megkeresésre, mert szép időszak volt az életemben, amikor itt dolgoztam. Sokat kaptam a szurkolóktól, a klubtól és a csapattól is.”

"Most annyiban talán nehezebb a helyzet, hogy nagyobb a lemaradásunk az előttünk álló csapatok mögött, viszont több mérkőzésünk lesz, mint a három ével ezelőtti időszakban. A különböző válogatottakban szereplő játékosokkal csak később egészül ki a keret, a sérültjeink is később csatlakozhatnak, szóval rengeteg a tennivalóm. Az pedig, hogy miért nem maradtam korábban a klubnál, már nem érdekes, és nem is szeretnék a múlttal foglalkozni."

"Rengeteg információ jelent meg a sajtóban, amit nem lehet vagy nagyon nehéz utólag cáfolni, tisztázni. Végh Gábor tulajdonos és Sallói István sportigazgató akkor is a klubot vezette, megbeszéltük a nézeteltéréseinket, és túlléptünk rajta. Ennyi" - szögezte le Márton Gábor.

"Nem meglepő, amit mondok, de a lehető legtöbb pontot kell szereznünk ezen a négy mérkőzésen. Láttuk a hétvégén, hogy a Ferencváros is kerülhet hullámvölgybe, szóval egyáltalán nincs lehetetlen feladat, igaz a nehezebb része a játékosoké. Fontos lenne, hogy a Mezőkövesdet és a Kisvárdát magunk mögött tartsuk a tabellán."

A szünet utáni folytatásban a Zalaegerszeg a Debrecent fogadja.