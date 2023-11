Hivatalos: megvan a ZTE új vezetőedzője!

Régi-új tréner ül a padra!

Ahogyan azt már Sallói István, a ZTE FC sportigazgatója vasárnap előre vetítette, Márton Gábor lett a kék-fehérek régi-új vezetőedzője.

Mint ismeretes, Boér Gábor tegnap délután beadta a lemondását, amelyet a vezetőség elfogadott, utódját pedig igen hamar meg is találták a zalaiak.

Márton Gábor 2020-ban eredményes fél évet töltött Zalaegerszegen, majd a MOL Fehérvár csapatához távozott, utána az MTK-t és a Kozármislenyt irányította.

"Nagyon jó érzés visszatérni, hiszen bár rövid időt töltöttem itt, de nagyon szép eredményeket értünk el, rengeteget kaptam az itteni emberektől, a szurkolóktól és a csapattól is. Bízom benne, hogy most is hasonlóképpen alakul az előttünk álló időszak és rengeteg közös sikert ünnepelhetünk együtt. Úgy gondolom, hogy az elvárások egyértelműek, hiszen a fő cél az, hogy a ZTE FC bent maradjon az NB I-ben és a szezon végeztével a szurkolókkal együtt örülhessünk" - nyilatkozta Márton Gábor a ztefc.hu-nak.