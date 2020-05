Még három évig maradna a Realnál Toni Kroos

Még három évig maradna a Realnál Toni Kroos.

A spanyol királyi gárda német válogatott középpályása az Europsortnak nyilatkozott jövőbeni terveiről, s tett hitet a Real mellett.



"Úgy tervezem, hogy madridi csapatomnál még három esztendeig maradok, amennyi időre a szerződésem is szól" - jelentette ki a 30 éves Kroos, aki nem zárta ki, hogy utána esetleg még az angol Premier League-ben is kipróbálja magát.



"Amikor itt lejár a kontraktusom, 33 éves leszek. Ez már az a kor, amikor érdemes feltenni a kérdést: hogy érzem magam fizikailag, van-e még motivációm, akarom-e folytatni? Ha igen a válasz, akkor jöhet még egy szezon, akár a Premier League-ben is. Bár most nehezen tudom elképzelni, hogy Angliában játsszak, az ottani bajnokság rendkívüli fizikumot követel" - fogalmazott a világbajnok Kroos.



Az irányító középpályás, aki 2014 óta a labdarúgója, a 2019/20-as szezonban 33 tétmeccsen játszott, mérlege: öt gól és kilenc gólpassz.

A német válogatott színeiben 2010 óta 96 meccsen szerepelt, s 17 alkalommal volt eredményes.

Forrás: mti.hu