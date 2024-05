Itt a bejelentés: Kylian Mbappé elhagyja a PSG-t – HIVATALOS!

Hét év után távozik a csapattól – de nem árulta el, hogy hova.

A cikk lejjebb folytatódik

Hosszú hónapokon keresztül tartó tartó pletykák és találgatások után a francia futballsztár, Kylian Mbappé pénteken hivatalosan is bejelentette, hogy a szezon végén elhagyja a Paris Saint-Germaint.

Az X-en közzétett videóban Mbappé elmondta, hogy nem hosszabbítja meg a nyáron lejáró szerződését, és vasárnap, a Toulouse ellen játssza utolsó mérkőzését hazai közönség előtt a PSG-ben.

A 25 éves, világbajnok támadó szerződése a nyáron lejár Párizsban, így szabadon igazolható játékosként kerül következő állomáshelyére, ami – bár ezt még egyik fél sem erősítette meg – minden bizonnyal a Real Madrid lesz. A februárban megjelent sajtóhírek szerint a sztárcsatár szóban megállapodott egy ötéves szerződésben a klubbal, amely szezononként 15 millió eurót fizet neki, és 150 millió eurót aláírási bónuszt is kap.

„Beszélni akartam veletek, mert mindig elmondtam, hogy ha eljön az idő, akkor kiállok elétek. Ennek szellemében szeretném közölni veletek, hogy ez az utolsó idényem a Paris Saint-Germainnél. Nem hosszabbítom meg a szerződésem, s néhány héten belül a kaland véget ér. Vasárnap játszom az utolsó meccsemet a Parc des Princes-ben, s ez egy rendkívül érzelmes alkalom lesz. Az elmúlt években az a kiváltság ért engem, hogy tagja lehettem a világ egyik legjobb klubjának, egyúttal a legnagyobb francia klubnak. Itt éltem át először, milyen óriási nyomás alatt futballozni, játékosként is fejlődtem, miután a sportág legnagyobb legendáival játszhattam együtt. Emberként is sokat fejlődtem, hiszen a sikerek mellett nem egyszer hibáztam is” – fogalmazott Kylian Mbappé, majd köszönetet mondott jelenlegi és korábbi csapattársainak, edzőinek, a PSG jelenlegi és korábbi sportigazgatóinak, illetve a klubnál dolgozóknak és a sajtónak is.

„Soha nem gondoltam volna, hogy ilyen nehéz lesz bejelenteni, hogy elhagyom a hazámat, Franciaországot, és a Ligue 1-t, de hét év után szükségem van egy új kihívásra. Ez nehéz döntés volt, de szeretnék külön köszönetet mondani a szurkolónak. Nem én vagyok a leglátványosabb játékos, és előfordult, hogy nem tudtam felnőni ahhoz a szeretethez, amit tőletek kaptam, de nem akartam »csalni«, és az eredményességet helyeztem előtérbe. A PSG olyan klub, amely senkit nem hagy hidegen, vagy gyűlölöd, vagy szereted. Én úgy döntöttem, hogy szeretni fogom ezt a klubot, és noha voltak hullámhegyek és hullámvölgyek, ezt nem bántam meg. Mindent köszönök, s fejezzük be az idényt egy utolsó trófeával. Van még néhány szép közös pillanatunk hátra, s örökké a szívemben lesztek” – mondta a szurkolókhoz címzett üzenetében a világbajnok támadó.

Mbappé 2017 nyarán a Monacótól igazolt Párizsba, a 2017-18-as idényt azonban még kölcsönben a hercegségbelieknél töltötte.

A PSG-vel hat bajnoki címet, három Francia Kupát, két Ligakupát és három Francia Szuperkupát nyert. Öt alkalommal ő lett a Ligue 1 gólkirálya, a hatodikért járó elismerést pedig a jelenlegi szezon végén veheti majd át.

Minden sorozatot figyelembe véve 306 mérkőzésen képviselte a párizsi klubot, ezeken 255 gólt szerzett és kiosztott 108 gólpasszt.

A támadó a Francia Kupa döntőjén, május 25-én, a Lyon ellen léphet pályára utoljára a párizsiak mezében.