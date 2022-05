Mbappé megállapodott a Real Madriddal és a PSG-vel is!

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 10 000 Ft bónusz + 10 000 Ft ingyen fogadás vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Kylian Mbappé édesanyja elárulta, hogy a csatárnak egyaránt megállapodása van a Paris Saint-Germainnel és a Real Madriddal is, így már csak a 23 esztendős futballistán múlik, hogy melyiket választja és hol folytatja pályafutását a nyártól.

A L'Equipe szerint ráadásul Mbappé mindezt most vasárnap be is jelenti.

"Nem lesz több találkozó a fiam jövőjével kapcsolatban. Sikerült megállapodnunk a Real Madriddal és a PSG-vel is, a tárgyalások véget értek, most már csak Kyliannak kell választania. A két ajánlat hasonló, nincsenek nagy különbségek" - nyilatkozta Fayza Al-Amari, a játékos édesanyja és ügynöke a Kora Plusnak.

Kíváncsian várjuk.

