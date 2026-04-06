Matthäus elmondta, mi döntheti el a Real-Bayern BL-párharcot

Lothar Matthäus, a Bayern München legendája rendkívül elismerően beszélt a bajorok jelenlegi támadójátékáról, amelyet egy precízen működő svájci órához hasonlított. Ugyanakkor hangsúlyozta: a taktikai tökéletesség önmagában nem lesz elegendő ahhoz, hogy a csapat felülmúlja a Real Madridot a közelgő Bajnokok Ligája-párharcban.

A német rekordbajnok kedden Madridban lép pályára a negyeddöntő első mérkőzésén, és Matthäus már a rangadó előtt figyelmeztette a csapatot. A korábbi aranylabdás szerint a Bayern támadójátéka kivételesen sokszínű és összehangolt: a csapatban olyan játékosok is fontos szerepet töltenek be, mint Jamal Musiala, Lennart Karl vagy Serge Gnabry, ami Európában is kiemelkedővé teszi az együttest – hasonló szintet szerinte csak a FC Barcelona képvisel támadásban.

A magyar válogatott korábbi szövetségi kapitánya azonban arra is felhívta a figyelmet, hogy a Real Madrid elleni párharc egészen más dimenziót jelent.

„Madridban nem elsősorban a taktika, hanem a mentális felkészültség dönt: a Santiago Bernabéu különleges légköre sok csapatot megbénított már a Bajnokok Ligájában, ezért a Bayernnek fejben kell a legélesebbnek lennie a kulcspillanatokban” – mondta a müncheni együttes korábbi ásza.

A klubikon ugyanakkor úgy látja, hogy a német csapatnak van egy lényeges előnye: az öltözői egység.

„Vincent Kompany irányítása alatt a csapat stabilabbnak és összetartóbbnak tűnik, mint korábban, ami döntő tényező lehet egy ilyen kiélezett párharcban. Nincs féltékenység vagy belső feszültség, a Bayern egy valódi egységet alkot – ezzel szemben a madridiaknál időnként előtérbe kerülnek az egyéni ambíciók.”

A német legenda végül kijelentette: összességében a Bayern Münchennek nagy esélye van a továbbjutásra, de csak akkor, ha a csapat nemcsak futballban, hanem mentálisan is felnő a feladathoz.

