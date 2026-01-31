Massimiliano Allegri kérésére az Atletico Madridból igazolna az AC Milan

Amellett, hogy az AC Milan azon van, hogy még a télen leigazolja Jean-Philippe Matetát, a védelem tengelyét is érkezhet új játékos, ahová a fő kiszemelt José María Giménez.

Olasz kiadásunk arról ír, hogy Allegri maga kérte a vezetőséget, hogy igazolják le az Atletico Madrid hátvédjét, szombaton már intenzív tárgyalások is folytak a spanyol és az olasz csapat között.

Az AS ellenben ellenben úgy értesült, hogy benne van a pakliban, hogy az egyezségre csak nyáron kerül sor, ám akkor a milánóiak 30 millió eurót is hajlandóak lennének kiperkálni az uruguayi játékosért.

Giménezt jelenlegi szerződése még 2028-ig köti a Matracosokhoz, akiket ebben a szezonban csupán nyolc alkalommal szerepelt a La Ligában, mert kétszer is combizom-sérülés hátráltatta.