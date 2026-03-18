Az AC Milan már az olasz válogatott csatár ügynökével is tárgyalt, de...

Az AC Milan sportigazgatója, Igli Tare találkozott Mateo Retegui egyik ügynökével, hogy tárgyaljon az ügyfele leigazolásáról – számolt be róla a Tuttosport.

Ahhoz azonban, hogy a jelenleg a szaúdi al-Kvadszijánál légióskodó csatár hazatérjen Olaszországba, jelentős fizetéscsökkentésbe kellene belemennie. A Milan ugyanis képtelen lenne megadni azt az évenkénti 16 millió eurós összeget, amit most zsebre tesz Retegui.

Állítólag évi ötmillió eurós bért ajánlott kiszemeltjének a Serie A második helyezettje, míg a al-Kvadszija nagyjából 45-50 millió euró ellenében engedné el Reteguit.

A Rossoneri mindenképpen szeretne erősíteni csatár poszton az új szezonra, mivel kevés az esély arra, hogy Niclas Füllkrug kölcsönszerződését véglegesítsék. Az Argentínában született center pedig már a nyári átigazolási időszakban is szerepelt a Milan kívánságlistáján, ám végül 70 millió euróért Szaúd-Arábiába szerződött.

