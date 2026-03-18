Goal.com
Live
Retegui ItaliaGetty Images
Bózsik Tamás

Az AC Milan már az olasz válogatott csatár ügynökével is tárgyalt, de...

A játékos jelenlegi fizetését képtelen lenne kifizetni a milánói együttes.

Az AC Milan sportigazgatója, Igli Tare találkozott Mateo Retegui egyik ügynökével, hogy tárgyaljon az ügyfele leigazolásáról – számolt be róla a Tuttosport.

Ahhoz azonban, hogy a jelenleg a szaúdi al-Kvadszijánál légióskodó csatár hazatérjen Olaszországba, jelentős fizetéscsökkentésbe kellene belemennie. A Milan ugyanis képtelen lenne megadni azt az évenkénti 16 millió eurós összeget, amit most zsebre tesz Retegui. 

Állítólag évi ötmillió eurós bért ajánlott kiszemeltjének a Serie A második helyezettje, míg a al-Kvadszija nagyjából 45-50 millió euró ellenében engedné el Reteguit. 

A Rossoneri mindenképpen szeretne erősíteni csatár poszton az új szezonra, mivel kevés az esély arra, hogy Niclas Füllkrug kölcsönszerződését véglegesítsék. Az Argentínában született center pedig már a nyári átigazolási időszakban is szerepelt a Milan kívánságlistáján, ám végül 70 millió euróért Szaúd-Arábiába szerződött. 

Olaszország 1
AC Milan crest
AC Milan
MIL
Torino crest
Torino
TOR
Szaúd-Arábia 1
Al-Ettifaq crest
Al-Ettifaq
ALI
Al Qadsiah crest
Al Qadsiah
ALQ

Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.

Google News 

A legfrissebb hírekért kövess minket a GOAL Google News oldalán is! 

Default


Üdvözlünk a Goal.comon! A Goal.com a világ egyik legismertebb futballoldala, ahol egy helyen megtalálod a legfrissebb futballhíreket, átigazolási híreket, mérkőzésbeszámolókat és minden fontos történést a nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com napi szinten közöl futballhíreket a legnagyobb bajnokságokról és klubokról, valamint részletesen beszámol a topjátékosok teljesítményéről és a futballvilág legfontosabb eseményeiről. Oldalunk folyamatosan követi a Premier League, a Bajnokok Ligája, a La Liga, a Serie A, a Bundesliga és az NB I legfontosabb mérkőzéseit, eredményeit és futballhíreit. Kiemelten foglalkozunk a világ legismertebb klubjaival, köztük a Real Madrid, a Barcelona, a Manchester United, az Arsenal, a Chelsea, a Bayern München, a Borussia Dortmund, az Atlético Madrid, a Juventus, az AC Milan, az Inter, a Liverpool, az RB Leipzig, a Tottenham, a Paris Saint-Germain, az AEK Athén és a Manchester City csapataival. A Goal.com rendszeresen beszámol a futballvilág legnagyobb sztárjainak teljesítményéről és a velük kapcsolatos futballhírekről is. Oldalunkon megtalálod többek között Vinícius Júnior, Neymar, Cristiano Ronaldo, Lionel Messi, Mohamed Szalah, Erling Haaland, Kylian Mbappé,Luka Modric, Rodri, Martin Odegaard, Viktor Gyökeres, Ousmane Dembélé, Vitinha, Jude Bellingham, Harry Kane, Declan Rice, Lamine Yamal,Gavi, Pedri, Robert Lewandowski,Raphinha, Virgil van Dijk, Alexis Mac Allister, Achraf Hakimi, Antonio Rüdiger, Bukayo Saka és Cole Palmer legfrissebb híreit és teljesítményét. A Goal.com kiemelten foglalkozik az átigazolási hírekkel és az átigazolási piac legfontosabb fejleményeivel is. Nálunk megtalálod a legfrissebb játékos-átigazolásokat, klubhíreket, edzői nyilatkozatokat, mérkőzés-összefoglalókat és gólokat, valamint minden fontos futballhírt a hazai és nemzetközi labdarúgás világából. A Goal.com külön figyelmet fordít a magyar labdarúgókra és a magyar válogatott szereplésére is. Napi szinten beszámolunk Szoboszlai Dominik, Sallai Roland, Kerkez Milos, Schäfer András, Szalai Attila,Gulácsi Péter, Willi Orbán, Pécsi Ármin, Bolla Bendegúz,Gruber Zsombor, Dárdai Pál, Dárdai Bence, Dibusz Dénes, Tóth Alex és Varga Barnabás teljesítményéről, valamint a magyar futball legfontosabb híreiről. A Goal.com futballhírei folyamatosan követik a rangadókat, rekordokat, sérüléseket, átigazolásokat és minden olyan eseményt, amely meghatározza a nemzetközi labdarúgás és a topbajnokságok küzdelmeit.
Hirdetés
0