"Máté Csaba illett a csapathoz, de..." - Kubatov Gábor elárulta miért mozdította el a magyar vezetőedzőt

A klubelnöknek megvan a véleménye a magyar szakemberekről is.

Máté Csaba alig tehetett többet a Ferencváros megbízott vezetőedzőjeként annak érdekében, hogy véglegesítsék pozíciójában. A magyar szakember Sztanyiszlav Csercseszov menesztése után tíz mérkőzésen irányította az FTC-t, kilenc győzelem és egy vereség volt a mérlege. A Ferencváros klubelnöke a Hír TV-nek adott interjúját szemlézte az Origo, amelyben elárulta, hogy miért mozdította el a pozícióból Máté Csabát és érkezett a helyére Dejan Sztankovics.

A szerb szakember korábban a Crevena Zvezdát és a Sampdoriát is irányította, míg játékosként Európa csúcsária is felért, megnyerte a Bajnokok Ligáját.

"Lehet, a megérzéseim megcsalnak, de a Fradihoz az eddig legközelebb eső karakter került a Ferencváros vezetőedzői pozíciójába"

- mondta el a klubelnök, miután sikerült kétéves szerződést kötni a Sztankovccsal.

"Ő a Crvena zvezda edzője volt, játékosként Bajnokok Ligáját nyert, úgyhogy őt nem lehetett lenyűgözni a stadionnal és hasonló dolgokkal, mert ezekhez ő hozzászokott a legmagasabb szinten. Beszéltem neki a hazánkról, ami kiváló hely, a városról, az adózásról és a sportinfrastrukráról. Mindezek után kezdtünk csak a futballról beszélgetni, és úgy gondolom, nagyon sok mindenben egyetértünk"

- árulta el a tárgyalás részleteit és nehézségeit. Kubatov elmondta, hogy tíz nappal ezelőtt fordultak komollyá a megbeszélések.

Az elnök kifejtette, hogy a magyar edzők jók, de még nincsenek meg azon a szinten, amelyet ő elvárna.

"Nem a magyar edzők tehetnek róla, hanem a futballmorál, amit az elmúlt negyven évben tönkretettek. Az utóbbi tíz évben ez sokat javult, de nem könnyű egy magyar edzővel együtt dolgozni. Vannak kivételek, mint Dárdai Pál vagy Lőw Zsolt, úgyhogy van fény az alagút végén. Talán hamarosan a magyar edzők is az ő szintjükre érnek."

-utalt a külföldön dolgozó szakemberekre.

"Én nem lehetek szurkoló, nekem racionális döntéseket kell hoznom. Bár hallgathatnék a szívemre, de nem lehet. Borzasztó nehéz döntés volt, és azt a beszélgetést senkinek nem kívánom, amit Máté Csabával le kellett folytatnom. Sikeres volt, ráadásul magyar is, tíz éve dolgozunk együtt. A Fradinak az kell, hogy egy komoly külföldi edzője legyen, akinek komoly ambíciói vannak. Nálunk mindig az volt, hogy a lehetőségeinknél eggyel magasabb polcon lévő edzővel dolgoztunk"

- emelte ki az 53 esztendős szakember hiányosságait.

"Máté Csaba pont az az edző volt, aki illett a csapathoz, de minket mindig az húzott felfelé, hogy olyan edzőnk volt, aki magasabban volt jegyezve, mint a csapat.

– tette hozzá a Ferencváros elnöke, aki elárulta azt is, hogy Máté Csaba a Ferencváros kötelékében marad. Az interjúban arra is utalt, hogy egy nap akár hosszabb távon is elláthatja a vezetőedzői pozíciót a magyar szakember.