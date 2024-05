Spanyol élcsapat szerződtette a Honvéd magyar hálóőrét – HIVATALOS!

A 17 éves Tompa Ákos a következő idényben már a Real Sociedadban nevelkedik tovább.

Nem mindennapi lehetőséghez jutott a 17 esztendős Tompa Ákos, hiszen a korosztályos válogatott kapust a Real Sociedad szerződtette a Budapest Honvédtól – adta hírül hivatalos honlapján a kispesti klub.

A piros-fekete egyesület szerint az átigazolás nemcsak a játékos számára fontos lépés, hanem komoly elismerés számukra az akadémiájukon folyó munkát illetően.

„Korábban is hangsúlyoztam, a klubmodell egyik fontos eleme, hogy a saját értékeinkre, az utánpótlásunkra építsünk és szeretnénk, ha a tehetségeink előbb a Honvéd első csapatát erősítenék, itt ismerkednének meg a felnőttfutballal, itt érnék el sikereket és a kispesti szereplés után állnának légiósnak” – nyilatkozta a klubhonlapnak Kun Gergely ügyvezető:

„Ez továbbra is az egyik első számú prioritás a Honvédnál, amennyiben azonban az adott poszton legalább három-négy éves távlatban látjuk a megoldást és egy olyan lehetőség érkezik, ami a játékos és a klub számára is előnyös, akkor ezt figyelembe vesszük a döntésnél. Ez pedig egy különleges lehetőség Ákosnak, ráadásul hatalmas elismerés a Honvédnak, hogy egy La Liga-csapat számára tudunk játékost eladni és a megállapodás értelmében a továbbértékesítésből is részesülhetünk majd.“

Tompa Ákos 2019-ben érkezett a Honvédhoz, a fiatal kapus korábban Orosházán futballozott, s közel négy esztendőt töltött a kispesti klubhoz tartozó Magyar Futball Akadémián. Itt az U15-ös gárdában szerepelt először, a korosztályos együtteseknél végigjárta a ranglétrát, tehetségét jól mutatja az is, hogy többször tréningezhetett az első csapattal, illetve felkészülési mérkőzésen a meccskeret tagja is volt. A fiatal kapus már tavaly nyáron is vendégeskedett a spanyol csapatnál, s akkor is pozitív élményekkel gazdagodott.

„Nagyon tetszik a hely, kicsit meglepődtem, amikor felvetődött az átigazolás, de nagy örömmel töltött el, óriási lehetőség ez a számomra. Terveztem, hogy szeretném majd kipróbálni magam külföldön is, azonban nem volt meghatározva, hogy pontosan mikor. A Sociedadnál is bizonyítanám a rátermettségemet, a célom, hogy számítsanak rám, szeretnék a felnőttcsapatban bemutatkozni!“ – hangsúlyozta Tompa Ákos.

A felnőttcsapatig persze minden fiatal futballista számára hosszú út vezet, amivel Tompa Ákos is tisztában van, ezen az úton pedig jó néhány kihívás éri a tehetséges labdarúgókat, akadnak könnyebb és bizony nehezebb időszakok is.

Utóbbiból Ákosnak is kijutott, ugyanis súlyos autoimmun betegség támadta meg, amely miatt kerekesszékbe kényszerült, nyaktól lefelé nem tudott mozogni, azonban a hosszú és kitartó rehabilitáció segítségével – ezt a Szent Vincent Rehabilitációs Központban végezte el –, nemcsak meggyógyult, hanem a futballpályára is visszatérhetett. S immár Spanyolországban, a Sociedad utánpótlásközpontjában készülhet a nagy célok elérésére.

Ahogy említettük, Tompa Ákos majd’ öt évvel ezelőtt csatlakozott a Budapest Honvédhoz, előtte pedig Orosházán futballozott.

„Nagyon sokat fejlődtem a Honvédnál, örülök, hogy itt lehettem, ráadásul rengeteg barátot is szereztem, rendkívül hálás vagyok a klubnak ezért az időszakért. Tizenkét évesen kerültem Kispestre, nagy lépés volt a számomra és most újabb nagy ugrás vár rám. Kint is kollégista leszek, így ebből a szempontból már tudom, hogy mi vár rám“ – emelte ki Tompa Ákos.

A labdarúgó egyébként a különböző korosztályos (nagypályás) bajnokságokban öt gólt is szerzett, sőt mezőnyjátékosként debütált a Magyar Futball Akadémián, a Győr elleni, 6–0-ra megnyert U14-es meccsen csereként szállt be és rögtön be talált, míg tavaly a Péccsel szemben a vendégek térfelének középéről ívelt a hálóba.

Ennek kapcsán mosolyogva megjegyezte, ha vészhelyzet van, csatárként is számíthatnak rá, de azért alapvetően maradna a kaptafánál: a kapufáknál.

„Tartalmas időszakot töltöttem a Honvéd akadémiáján, amely sokat adott hozzá a karrieremhez. Természetesen a mezőnyjátékosként szerzett gólok is különlegesek, ilyen azért nem sűrűn fordul elő egy kapussal, de ha mégis egy dolgot kellene kiemelni, akkor azt mondanám, amikor 15 évesen már az U19-es bajnokságban védhettem, ezt nagyon nagy dolognak tartom, emellett pedig nagy élmény volt a felnőttcsapattal készülni“ – tette hozzá Tompa Ákos.