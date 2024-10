Máté Csaba az egymást követő ötödik vereség után: „Le fogunk ülni a vezetőséggel"

Fehérvár FC vs DVSC

A Fehérvár FC a szlovén Nejc Gradisar duplájával magabiztos, 2-0-s győzelmet aratott a mérkőzést tíz emberrel befejező Debreceni VSC ellen az OTP Bank Liga 11. fordulójában. A székesfehérváriak győzelmükkel ideiglenesen feljöttek a tabella 7. helyére, míg a sorozatban ötödik bajnoki mérkőzésüket elvesztő debreceniek továbbra is a 11. helyen állnak.

Mint ismert, a DVSC klubvezetése a Paks elleni 5–0-s zakó után komoly döntést hozott a játékosok fizetésével kapcsolatban. A Loki hétfői közleményéből az is kiderült, hogy a Máté Csaba vezette edzői stáb munkáját illetően a fehérvári bajnoki és a mezőkövesdi kupamérkőzés után, összességében értékel a klubvezetés, a játékosok felé támasztott követelményekkel összhangban lévő, komoly elvárásokat kommunikálták feléjük. Egyelőre azonban úgy tűnik, nem hatott az ultimátum.

Debrecen vezetőedzője röviden értékelte a csapat teljesítményét a lefújást követően, az M4 Sport kamerái előtt:

„Vegyes érzések kavarognak bennem” – kezdte értékelését az ötödik debreceni bajnokiján is pont nélkül maradó Máté Csaba. „Az elején mindkét csapat elég feszülten játszott,, az első gól ilyenkor mindig megnyugtatja azt a csapatot, amelyik szerzi. Sajnos nem mi szereztük, de azért voltak lehetőségeink, amivel vissza tudtunk volna jönni a meccsben. Hiába érezzük úgy, hogy léptünk egyet előre a múlt heti mérkőzéshez képest a küzdeni tudás és a helyzetkialakítás terén, a góllövéssel még mindig hadilábon állunk.”

„Nem gondolom, hogy ha Mezőkövesden továbbjut a csapat, azzal egyből megoldódnak a problémáink, lépésről-lépésre kell haladni” – fogalmazott, majd kifejtette: látszik a támadókon az önbizalomhiány, ezért pozitív légkört próbáltak kialakítani, de úgy érzi, hogy „ez még kevés volt”.

Az 55 éves szakember a találkozó utáni sajtótájékoztatón is elmondta, hogy mindkét csapat feszülten kezdte az összecsapást:

„Ahogy várható volt, feszülten kezdődött a mérkőzés. Mindkét csapaton látszódott, hogy nincs egyszerű helyzetben. Ilyen szituációban nagyon fontos, hogy ki szerzi az első gólt, az ad egy bizonyos fokú nyugalmat, sajnos ez ma nem nekünk sikerült. Ennek ellenére azt gondolom, hogy a hittel, a küzdeni tudással ma nem volt akkora probléma, mint a múlt héten. Ezen a téren mindenképpen javítottunk, de minőséget kevésszer tudtuk felmutatni."

A Debreceni VSC vezetőedzője így folytatta: „Döntő szituációban hibáztunk az ellenfél kapuja előtt. Megvolt a lehetőség, hogy esetleg visszajöjjünk, hogy egy szépítéssel szorossá tegyük a meccset. A VAR-ral sincs szerencsénk, én azt gondolom, hogy elég kérdőjeles volt a második gól. Utána is volt lehetőségünk a szépítésre, sajnos nem vagyunk elég hatékonyak az ellenfél kapuja előtt az elmúlt időszakban. Dominguesnél kétszer-háromszor is azt éreztem, hogy lőhetett volna, de amikor ilyen rossz szériában van egy csapat, hiányzik ehhez az önbizalom is. Az ellenféltől sem láttam sok helyzetet, nem a kapusok voltak a meccs hősei. Nekünk a második félidőben már ki kellett nyílnunk, ezért adódott nekik már több lehetőségük kontrából.”

Kedden a DVSC a Mezőkövesd vendégeként lép pályára a Magyar Kupában, Máté Csabát a jövőjéről is kérdezték: „Le fogunk ülni a vezetőséggel, értékeljük a helyzetet és akkor kiderül. Minden lehetséges… A vezetőkön múlik, ők majd értékelik a helyzetet.”

Máté Csaba teljes sajtótájékoztatóját IDE KATTINTVA tudod visszanézni.

A mérkőzés összefoglalója:

OTP Bank Liga, 11. forduló:

Fehérvár FC - Debreceni VSC 2-0 (1-0)

gólszerző: Gradisar (37., 55.)

piros lap: Batik (83.)

Forrás: M4 Sport, Nemzeti Sport