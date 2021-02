Márton Gábor: gödörben vagyunk, a második hely a célunk

Újabb vereséget szenvedett a MOL Fehérvár csapata, ezúttal a legnagyobb rivális, a Ferencváros otthonában. A mérkőzést követően Márton Gábor elmondta, hogy innentől fogva csak a második hely lehet csapata célja - nem mintha ezen egy esetleges győzelem változtatott volna.

A székesfehérváriak legutóbbi négy bajnoki mérkőzéséből hármat elveszítettek, a januári rajt óta csak négy pont szereztek és már csak harmadik helyen állnak a tabellán a Puskás Akadémia mögött rosszabb egymás elleni eredményüknek köszönhetően.

"Nem úgy alakult a mérkőzés, ahogy szerettük volna. Az elején akadozott egy kicsit a játék, mégis nekünk volt nagyobb helyzetünk, aztán kaptunk egy gólt. Utána nagyjából összeszedte magát a csapat, próbáltunk nyomni, helyzeteket kialakítani, ami többé-kevésbé sikerült is, de az újabb találat után már a Ferencváros kezében volt a mérkőzés, az emberhátrány után meg főleg. A vereség ellenére a játék jobb volt, mint az elmúlt meccseken, de a hazaiak nyertek, gratulálunk a győzelmükhöz! Tetemes az FTC előnye, a második helyért kell hajtanunk. Minden csapat életében van gödör, sajnos most mi is gödörben vagyunk, de fel kell állnunk és mennünk kell tovább, sok időnk nincs siránkozni, szerdán kupameccset játszunk, arra kell koncentrálnunk"- idézi a szakembert klubja hivatalos honlapja a molfehervarfc.hu.

Márton Gábor csapata már 16 pontos hátrányban van a listavezető Ferencváros mögött. A következő fordulóban a jelenleg ötödik helyzett és még dobóra is esélyes MTK csapatát fogadja hazai pályán a Fehérvár.