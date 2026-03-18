Az új Martin Odeegaard? Egy 15 éves tehetség lett Norvégia legfiatalabb pályára lépője

Jó kezekben van a norvég futball: amellett, hogy a válogatott kijutott a 2026-os világbajnokságra, a Bodö/Glimt pedig egészen a Bajnokok Ligája-nyolcaddöntőig menetelt, most egy 15 éves játékos miatt került címlapokra az északi ország.

A Valerenga ifjonca, Gabriel Larsen Rajkovic csereként pályára lépett a most kezdődött norvég élvonal első fordulójában. Ezzel Martin Odegaard rekordját adta át a múltnak, és hivatalosan is ő lett az Eliteserien legfiatalabban lehetőséget kapó futballistája.

Az Arsenal sztárjátékosa korábban a Stromsgodset kötelékében mutatkozott be még 2014-ben, szintén 15 esztendősen, de egy fokkal időssebben, mint Rajkovic.

Geir Bakke, a Valeranga vezetőedzője nem mindennapi szintre emelte a tinédzserkorú játékosát a mérkőzés utáni sajtótájékoztatón. "Nem akarok semmi olyat mondani, amivel nyomást helyezek rá, de sosem láttam még ekkora tehetséget ilyen idős korban. Már most egy Serie A-szintű játékos" - hangoztatta.

A Valeranga tehetséges balszélsője ugyan édesapja származása miatt rendelkezik szerb útlevéllel is, de egyelőre a norvég U15-ös válogatottat erősíti.

