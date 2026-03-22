Atalanta BC v SK Slavia Praha - UEFA Champions League 2025/26 League Phase MD3
Bózsik Tamás

Csúcsra ért az Atalanta klublegendája, tíz év alatt döntött rekordot

Immáron Marten de Roon lépett pályára legtöbbször a bergamói klub színeiben.

Az Atalanta a Hellas Veronát fogadta a Serie A 30. fordulójában, és már a kezdősípszó előtt eldőlt, hogy Marten de Roon számára különleges lesz ez az összecsapás. Azzal ugyanis, hogy Raffaele Palladino vezetőedző a kezdőcsapatba nevezte a holland középpályást, ő lett a klub történelmének legtöbbet foglalkoztatott játékosa, a maga 436 mérkőzésével. 

Ezelőtt az együttes egy másik ikonikus labdarúgója, Gianpolo Bellini öltötte magára legtöbbször a kék-fekete csíkos mezt 1998 és 2016 között. 

De Roon a 2015-16-os szezonban érkezett mindössze 1,3 millió euró ellenében a holland Heerenveen csapatától, ám a következő idényt már az angol Middlesbroughnál töltötte  kölcsönben. 

Az évek alatt azonban alapembere lett az Atalantának, tagja volt a 2019-20-as szezonban Bajnokok Ligája-negyeddöntőig jutó csapatnak és a 2023-24-ben Európa-liga-győzelemig menetelő keretnek is. 

Sokáig a holland válogatottban is meghatározó játékosnak mondhatta magát, sőt, még most, 34 évesen is rendszeresen kap meghívót az Oranjéba. 

