Csúcsra ért az Atalanta klublegendája, tíz év alatt döntött rekordot

Az Atalanta a Hellas Veronát fogadta a Serie A 30. fordulójában, és már a kezdősípszó előtt eldőlt, hogy Marten de Roon számára különleges lesz ez az összecsapás. Azzal ugyanis, hogy Raffaele Palladino vezetőedző a kezdőcsapatba nevezte a holland középpályást, ő lett a klub történelmének legtöbbet foglalkoztatott játékosa, a maga 436 mérkőzésével.

Ezelőtt az együttes egy másik ikonikus labdarúgója, Gianpolo Bellini öltötte magára legtöbbször a kék-fekete csíkos mezt 1998 és 2016 között.

De Roon a 2015-16-os szezonban érkezett mindössze 1,3 millió euró ellenében a holland Heerenveen csapatától, ám a következő idényt már az angol Middlesbroughnál töltötte kölcsönben.

Az évek alatt azonban alapembere lett az Atalantának, tagja volt a 2019-20-as szezonban Bajnokok Ligája-negyeddöntőig jutó csapatnak és a 2023-24-ben Európa-liga-győzelemig menetelő keretnek is.

Sokáig a holland válogatottban is meghatározó játékosnak mondhatta magát, sőt, még most, 34 évesen is rendszeresen kap meghívót az Oranjéba.

