Mario Gomez: Lewandowski egy szinten Messivel és Ronaldóval

A Bayern München korábbi támadója szerint Lewandowski megérdemli, hogy a nevét a legnagyobbak, Messié és Ronaldoé közt emlegessék.

Robert Lewandowski egy szintre kerülhet Messivel és Cristiano Ronaldóval, azzal, ha átlépi a negyvengólos álomhatárt a bajnokságban. Ezt a müncheniek korábbi csatára, Mario Gomez mondta, aki a „finom borhoz” hasonlította a lengyel támadót.

A 32 esztendős Lewandowskit már csak egy lépés választja el az újabb rekordtól. Ebben a szezonban már 39 bajnoki gólnál jár, és már csak eggyel marad el Gerd Müller történelmi csúcsától, és karnyújtásnyira lesz attól, hogy amit a spanyol bajnokság, a La Liga legnagyobbjai értek el.

Gomez a klub honlapjának beszélt arról, hogy „figyelemre méltó tény az, hogy tulajdonképpen előszezon nélkül, egy nagyon megterhelő szezonban sikerülhet megdönteni Müller rekordját. Ez is mutatja, hogy Lewandowski mennyire profi, és hogy milyen magas szinten képes megérteni saját testének működését.”

„Számítottam arra, hogy előbb-utóbb valaki megdönti a rekordot. A Bundesligát a Bayern évek óta uralja, hasonlóan, mint a Barcelona vagy a Real Madrid a La Ligát, ahol Messi 50 gólt lőtt egy szezonban, míg Cristiano Ronaldo 48-at. Még nagyon sok gólt kívánok Lewy-nek, mert ez az érzés semmivel sem összhasonlítható.”

Lewandowski ebben a szezonban 38 mérkőzésen 46-szor volt eredményes, míg a 2019-20-as idényben 55-ször, minden sorozatot egybevetve. A már bajnok Bayern Münchenre még két mérkőzés vár, tehát meg van minden esély arra, hogy a lengyel megdöntse a rekordot.

„Mi, csatárok mindig gólt akarunk szerezni, mi így születtünk! Számunkra nincs nagyszerűbb érzés a pályán, mint a gólszerzés. – tette hozzá Gomez. – Ez az érzés más gyerekkoromban is megvolt, aztán edzésen és a pályán is így volt. Azt hiszen Lewy is így van ezzel, ő is egy ízig-vérig csatár!”

„Amikor nem is olyan régen összefutottam vele azt mondtam neki: olyan vagy, mint a jó bor, a korral csak egyre jobb leszel! Úgy mint Ibrahimovic, Messi, vagy Cristiano Ronaldo.”

„Bízom benne, hogy a következő négy-öt évben még ezen a szinten tud futballozni. Velem sajnos már nem így volt a harmincas éveim közepén. Én egy olyan csatár voltam, aki a dinamizmusából élt, az első néhány méteren erőből szereztem előnyt. Lewy teljesen más, az ő repertoárjában minden megtalálható. Ő nem csak egy sprinter, ő a világ legtökéletesebb támadója. Őrület, hogy milyen könnyen megy neki a gólszerzés! Négy évet töltöttem a Bayernben, pontosan tudom milyen nehéz is ez valójában.”

