Ferencváros: Varga Barnabás utóda már a pályán lesz a Ludogorec ellen!

A 27 éves argentin számára kiemelt jelentőségű a meccs, hiszen januárban igazolt a Fradihoz, és a szabályok miatt most először léphet pályára az Európa-ligában.

Gómez nehéz mérkőzésre számít

Gómez szerint a Ludogorec teljesen más arcát mutatja, mint korábban: több poszton változott a keret, a játékosaik minősége és tempója is eltérő, ezért nem lehet a múltbeli mérkőzésekből kiindulni. Minden összecsapás külön történet, ezek a párharcok pedig általában kiélezettek szoktak lenni.

A belső védők helyzetéről szólva hangsúlyozta, hogy négy magas szintű középhátvéd áll a szakmai stáb rendelkezésére, akik jól kiegészítik egymást. Van, aki hozzá hasonlóan fizikális, más inkább technikásabb vagy bal lábas megoldásokat kínál, ami fontos taktikai variációs lehetőséget ad a csapatnak.

Gómez veheti át Varga Barnabás szerepét a pontrúgásoknál?

Szóba került Varga Barnabás távozása és a pontrúgások kérdése is: Gómez bízik benne, hogy fejjátékával hozzá tud tenni a csapat teljesítményéhez, és a szögleteknél, szabadrúgásoknál eredményes lehet.

Mint ismert, Mariano Gómez az újpest elleni derbin betalált, az argentin védő egy szöglet után volt eredményes közvetlen közelről.

A Ferencváros egyébként mindent megtett, hogy pótolja az AEK Athénhoz igazoló Varga Barnabást, a Fradi több csatárt is igazolt a téli átigazolási időszakban, azonban Elton Alocatse és Franko Kovacevic közül csak az utóbbi került be a zöld-fehérek UEFA keretébe.

A párharc visszavágóját jövő csütörtökön rendezik a Groupama Arénában. A továbbjutóra a nyolcaddöntőben a FC Porto vagy a SC Braga vár.

Ahogy korábban már beszámoltunk róla, szerdán több mint 20 centiméter hó esett Razgrad városában, így kétségessé vált, hogy meg tudják-e rendezni a mérkőzést.





Ha bővebben érdekel a futball szenvedélye és minden háttértörténete, látogass el a Bunteto.com oldalára, mely Magyarország egyik legmélyebb hangja.