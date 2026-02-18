A körülményekre reagálva a bolgár csapat nem várt az enyhülésre, és kézi erővel kezdte el a pálya tisztítását. A munkában maga a Ludogorec norvég vezetőedzője, Per-Mathias Høgmo is részt vett, aki lapátot ragadva segített eltakarítani a havat. A hivatalos felvételek alapján egyelőre a pálya alkalmatlan volt a mérkőzésre, de a tervek szerint a fűtött gyepszőnyeg segítségével csütörtök estére a játékteret megfelelő állapotba hozzák.

A Ferencváros már nem edz a Ludogorec stadionjában

A Ferencváros szerencséjére a csapat még Magyarországon, a Népligeti bázison tartotta meg a szerdai edzését, így felkészülten érkezett a hófödte Razgradba. Robbie Keane együttese várhatóan alkalmazkodnia kell a rendhagyó körülményekhez, és elképzelhető, hogy fagyos vagy mély talajú pályán kell helytállnia.

A két csapat története az idei szezonban már tartogatott izgalmakat: az augusztusi Bajnokok Ligája selejtezőben a razgradi 0-0 után a Ferencváros otthon 3-0-ra győzött, majd novemberben az Európa-liga-csoportkörben a Fradi 3-1-re nyert a Groupama Arénában. Most a tét a legjobb 16 közé jutás, és a párharc két mérkőzésen dől el.

A mérkőzés csütörtök este 21.00-kor kezdődik, az M4 Sport élőben közvetíti.





