Marco Rossi: „Remélem, most valami elkezd megváltozni!"

Magyarország vs Németország

Mint ismert, a magyar válogatott 1-1-s döntetlent játszott kedden a Puskás Arénában a német csapattal a Nemzetek Ligája élvonalának utolsó fordulójában.

A magyar válogatott Szoboszlai Dominik panenkázós büntetőjével a 99. percben mentett pontot Németország ellen – noha csak a ráadásban sikerült egyenlíteni, Marco Rossi szövetségi kapitány szerint a sikert is megérdemeltük volna.

„Jól játszottunk, a taktikai tervünk szerint. Számos esélyünk adódott, korábban nagyobb lehetőségünk volt gólt szerezni, mint az ellenfelünknek. Ez az egy egy megérdemelt eredmény, Németország az Németország, sokkal erősebbek nálunk. A hatvanadik perc után behozták a nagy hármast, láthattunk is kísérletet néhányuktól. Gyakorlatilag mindenki Bundesliga-játékos volt, úgyhogy mindenki tudja, mennyit érnek. Jól játszottak alapvetően, de úgy gondolom, ma adott esetben a győzelem is egy fair eredmény lett volna.”

A szakember örül, hogy ezúttal a szerencse sem kerülte el az együttest.

„Örömteli, hogy a végén a büntetőt berúgtuk, remélem, most valami elkezd megváltozni, mert a végéig ma sem voltunk szerencsések. Június óta egészen a mai estig, nem voltunk különösebben szerencsések. A múltban mindig beismertem, ha azok voltunk, de most azt mondom, az elmúlt hat hónapban nem igazán voltunk azok. Szerettünk volna egy szép emléket adni a szurkolóinknak, mert legközelebb csak márciusban találkozunk velük, ez hosszú idő. Egy rossz eredménnyel az érzelmek rosszak lehetnének, de úgy gondolom, most jobbak lettek.”

„Láttam, kikkel játszhatunk, mindegyikük meglehetősen erős. De ha meg tudjuk mutatni, és még nagy szerencse nélkül is megfelelő eredményeket tudunk elérni Hollandia és Németország ellen is, mint ahogy hazai pályán tettük, ahogy tettük, akkor ha nem tévedek, gyakorlatilag 2022 szeptembere óta nem veszítettünk mérkőzést. Ma este harcosak voltak a fiúk, minden egyes labdáért megküzdöttek, párharcokat próbáltak nyerni, ez hol sikerült is, hol nem, de megvolt az akarat, amire büszke vagyok.”

A „Mister” hálás Julian Nagelsmannéknak a neki ajándékozott mezért – a németek kapitánya az összecsapást megelőzően egy „Jobbulást, Ádám” feliratú mezt adott át Marco Rossinak.

„Óriási tisztelet a német szövetségnek és a játékosoknak, hálás vagyok. Úgy gondolom, kinyilvánították az együttérzésüket.”

A magyar válogatott legközelebb márciusban a B divízió egyik második helyezettje ellen lép pályára az osztályozón, melynek első felvonása a nemzeti együttes ezredik hivatalos mérkőzése lesz. Az a pénteki sorsoláson derül ki, hogy Ausztria, Görögország, Ukrajna vagy Törökország lesz a riválisa.

A mérkőzés összefoglalója:

Forrás: M4 Sport