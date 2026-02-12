NL: Marco Rossi bánja, hogy nem Romániával kerültünk egy csoportba

Mint ismert, a magyar válogatott 2026-ban a B-divízióban szerepel a Nemzetek Ligája 2026/27-es szezonjában, és az ukránokkal, a georgiaiakkal és az észak-írekkel csap össze a 2. csoportban.

A szövetségi kapitány, Marco Rossi a sorsolás után az M1 csatornának adott interjújában elmondta, a nehezebb ellenfeleket sikerült elkerülni Ausztria, Svájc és Svédország személyében, így elégedett a válogatott csoportjával: "Romániát sem kaptuk meg, bár őket nem bántam volna. Ha választhattam volna, szívesebben játszanék az északírek helyett Írországgal, de ők ugye másik kalapban voltak".

Rossi szerint a válogatottnak saját magára és a fejlődésre kell koncentrálnia, miközben a szakmai stáb már figyeli azokat az ígéretes játékosokat, akik a közeljövőben csatlakozhatnak a kerethez. A szövetségi kapitány a legutóbbi hat selejtező teljesítményére alapozna, ahol véleménye szerint a csapat a portugálok ellen is versenyképes volt, az írek ellen pedig jobban játszott ellenfelénél, még ha a szerencse nem is állt melléjük. A kapitány így összegzett: "Az említett hat selejtező alapján összességében megérdemeltük volna a pótselejtezőt. Vannak hibák, amiken javítanunk kell, és biztos vagyok benne, hogy ezeket javítani is fogjuk".

