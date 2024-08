Marco Rossi is gyászolja elhunyt kollégáját, az egykori angol szövetségi kapitányt

A magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya, Marco Rossi is megemlékezett a 76 éves korában elhunyt Sven-Göran Erikssonról.

„RIP, azaz nyugodjék békében!"

– búcsúzott közösségi oldalán Rossi elhunyt kollégájától.





Az angol válogatott egykori szövetségi kapitánya hosszan tartó betegség után hasnyálmirigyrákban vesztette életét.

Nekrológ

Eriksson rövid labdarúgó pályafutása során több csapatban is megfordult hazájában (Torsby IF, SK Sifhällában, KB Karlskoga FF, Västra Frölunda IF).

Edzőként viszont már sokkal sikeresebb volt, karrierje során olyan klubokat irányított, mint az SL Benfica, az AS Roma, a Fiorentina, a Sampdoria, a SS Lazio, a Manchester City, de 2001 és 2006 között az angol válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is betöltötte. Pályafutása során kilenc országban dolgozott, csapataival összesen 17 trófeát hódított el.