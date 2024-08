Gyász: Elhunyt az angol válogatott egykori szövetségi kapitánya

Hosszan tartó betegség után életét vesztette Sven-Göran Eriksson, az angol válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

76 éves korában hasnyálmirigyrákban meghalt Sven-Göran Eriksson, az angol labdarúgó-válogatott korábbi szövetségi kapitánya.

Az év elején, amikor kiderült, hogy az edzőlegenda halálos beteg, a szakember arról beszélt, hogy a „legjobb esetben” is csak egy éve lehet hátra.

Eriksson életéről az Amazon Prime dokumentum filmet készített, ami augusztus 23-án jelent meg. A filmben a svéd edző egy megható monológgal búcsúzott el mindenkitől:

A cikk lejjebb folytatódik

„Meg kell tanulni elfogadni a dolgokat. Remélhetőleg a végén az emberek azt mondják majd, hogy igen, jó ember volt, de nem mindenki fogja ezt mondani. Ne sajnálkozzatok, mosolyogjatok. Köszönök mindent, edzőknek, játékosoknak, a közönségnek, fantasztikus volt. Viszlát"

Az angol bajnokságban (Premier League) szereplő Liverpool jótékonysági mérkőzést rendezett a svéd menedzser tiszteletére idén tavasszal, ahol még utoljára Eriksson leülhetett a Vörösök kispadjára.

Nekrológ

Eriksson rövid labdarúgó pályafutása során több csapatban is megfordult hazájában (Torsby IF, SK Sifhällában, KB Karlskoga FF, Västra Frölunda IF).

Edzőként viszont már sokkal sikeresebb volt, karrierje során olyan klubokat irányított, mint az SL Benfica, az AS Roma, a Fiorentina, a Sampdoria, a SS Lazio, a Manchester City, de 2001 és 2006 között az angol válogatott szövetségi kapitányi tisztségét is betöltötte. Pályafutása során kilenc országban dolgozott, csapataival összesen 17 trófeát hódított el.