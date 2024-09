Marco Rossi hosszú idő után elárulta, szerinte mikor úszott el a magyar válogatottnak az Eb

Németország vs Magyarország

"Meglátjuk, milyen gyorsan tanulunk ezekből a hibákból" - emelte ki a szövetségi kapitány a holnapi Németország elleni mérkőzéssel kapcsolatban.

Az Európa-bajnokság után - amelyen a magyar válogatott a csoportkörben búcsúzott - először láthatjuk pályán az ország legjobb játékosait. Marco Rossi a Német Labdarúgó-szövetségnek adott interjút a Die Nationalelf elleni mérkőzés előtt, amelyen szó esett a két nemzet legutóbbi mérkőzéseiről, Marco Rossi Eb utáni kétes jövőjéről, valamint a szövetségi kapitány elvárásairól is.

Herr Rossi, Magyarországon vannak olyanok, akik kudarcnak vélik, hogy a válogatott nem tudott továbbjutni a csoportkörből. Hogyan értékeli ezt? - kezdte az alábbi felütéssel a DFB újságírója Marco Rossinak.

A magyar válogatott szövetségi kapitánya egyszerűen, de tömören válaszolta meg a kérdést: "Aki azt mondja, hogy elbuktunk ezen az Európa-bajnokságon, az nem objektív."

Az interjúban felveti a kérdező, hogy a Németország és az Anglia elleni sikerek miatt lehett más a várakozás, azonban az olasz-magyar kettős állampolgárságú szakember elmondta, hogy mindenki a legjobb 16 közé akart jutni.

"De azt mondtam a torna előtt, hogy ha tovább jutunk, akkor körbebiciklizem a Balatont. Még két órát sem bírok ki fájdalom nélkül a vádlimban. Ki akartam fejezni, milyen nehéz lesz olyan csapatok ellen, mint Németország vagy Svájc" - vélekedett a mester.

Fontos kérdésre adott választ az 59 esztendős szakember, amikor kifejtette, szerinte mikor úszott el a legjobb 16 közé jutás.

"A Svájc elleni 3-1-es vereség alkalmával az első 45 percben túlságosan megijedtünk, és taktikai félreértés történt. Szerintem ebben a félidőben vesztettük el az Eb-t. A második félidőben jók voltunk. A Németország elleni 2-0-ra elveszített meccsen nagyon erősek voltunk, de nem volt szerencsénk. A harmadik meccset megnyertük Skócia ellen. És akkor szükségünk volt Portugáliára, hogy nyerjen Grúzia ellen, de váratlanul Grúzia nyert helyette. Volt balszerencse is - emelte ki a nyári történéseket, majd a jövőjével kapcsolatos találgatásokról is szót ejtett. - Soha nem mondtam, hogy elmegyek. Csak pihennem kellett, és ki kellett ürítenem a fejemet. Időre volt szükségem, hogy megemésszem a történteket. Most motivált vagyok a visszatérésre."

A szövetségi kapitány a soron következő, holnap 20.45-kor kezdő Nemzetek Ligája-meccsre is kitért.

"A Németország elleni meccsek soha nem unalmasak. Főleg nem Julian Nagelsmann ellen. Ő egy okos edző, és a játékosainak nagyon sokoldalúnak kell lenniük. És szerintem Spanyolország mellett ők voltak a legjobb csapat az Eb-n. Kár, hogy ilyen korán találkoztak" - gondolt vissza az Eb-re.

Az interjúban szóba került, hogy miként került kapcsolatba Magyarországgal, valamint, hogy mit jelent számára magyar állampolgárnak lenni.

"Frankfurtban töltött idő alatt mindig elmentem egy olasz étterembe a Taunusban, nem laktam messze. Pippo Giambertone, a tulajdonos és én barátok lettünk. Valamikor Budapestre költözött, és 2009-ben meghívott magához. A Honved Budapest sportigazgatójával az ő éttermében találkoztam. Ezután minden ment a maga útján. 2011 óta élek Magyarországon. Azóta Szlovákiában egy évre, Olaszországban pedig hat hónapra telepedtem le. Emberként nagyon jól érzem magam itt, különben nem tudnám elvégezni a munkát. Nagyapám pedig nagy rajongója volt a Puskás Ferenc vezett Aranycsapatnak. Magyarország valahogy mindig jelen volt a családomban - majd a tavaly megszerzett állampolgárságára is kitért. - Kölcsönösen akartam én is és a szövetség is. Megtisztelve érzem magam, mert nem könnyű magyar állampolgárrá válni."

Végül, de nem utolsó sorban a kerettel való beszélgetésre is kitért Rossi: "Az Európa-bajnokság vége óta először találkoztunk. Elmondtam a játékosoknak, mit gondolok arról, hogy miért kellett ilyen korán hazamennünk. Meglátjuk, milyen gyorsan tanulunk ezekből a hibákból."