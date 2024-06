Marco Rossi és a magyar válogatott útjai akár szeptember előtt elválhatnak

Egyelőre mindenki hallgat... Talán a vihar előtti csend...

Nyerj az Unibeten, fogadj a meccsekre kockázat nélkül! 20 000 Ft sportfogadás bónusz + 60 ingyen pörgetés vár Rád! Regisztrálj most! (x)

Egyre több jel utal arra, hogy Marco Rossi hosszas gondolkodásba esett, hogy vajon kitöltse-e 2025-ig élő szerződését a magyar válogatott élén.

A cikk lejjebb folytatódik





Csoboth Kevin a skótok ellen a 100. percben szerzett gólja még adott egy kisebb (habár a fogadóirodák szerint akkor elég nagyot) reményt, hogy a magyar válogatott akár csoportharmadikként is továbbjuthat a legjobb tizenhat közé. A csoportkörök utolsó napjáig nyílt volt a kérdés, de a geirgiaiak gondoskodtak róla, hogy Marco Rossiéknak befejeződjön az idei Európa-bajnokság.

„Nagyon nehéz előretekinteni a Nemzetek Ligájára és a vb-selejtezőkre, illetve a jövőre gondolni, akár rövid, akár hosszú távon, mert nagyon stresszes időszakon vagyunk túl. Nem élveztem egyetlen pillanatát sem az Eb-nek" - értékelt az 59 esztendős szakember a csütörtöki sajtótájékoztatón.

Szavait támasztja alá fia, Simone Rossi is, aki a héten adott interjújában kiemelte, hogy: "valahogy benne volt a levegőben, hogyha pont, illetve győzelem nélkül kiesünk, akkor lemond. Ismétlem, nincs rá bizonyítékom, de annyira levert, csalódott, elkeseredett volt, hogy bármit el tudtam képzelni."

Az elkövetkezendő időszakt bizonytalanságára enged következtetni Bodnár Zalán jegyzete is a Nemzeti Sport honlapján. Az újságíró kiemelte, hogy az olasz-magyar állampolgársággal rendelkező szövetségi kapitány valóban nagyon levertnek és kifáradtnak tűnt. Szavai mellett az arcára is kiült, hogy nagyon stresszes napok (akár hónapok) állnak mögötte és még nem tudja eldönteni, merre vezet útja. A cikk végén a szerző megjegyzi, hogy információik szerint Marco Rossi úgy búcsúzott el a csapattól: nem biztos, hogy szeptemberben közösen folytatják.

A szakember kontraktusa a 2025-ig világbajnoki selejtező végéig él a Magyar Labdarúgó Szövetségnél. Persze ez annak függvényében is alakulhat, hogy a válogatott kvaifikálja e magát a vébére, valamint Rossi érez e magában annyi erőt, hogy a továbbiakban is irányítsa Szoboszlai Dominikéket.

A kettős állampolgárságú szövetségi kapitány 2023 novemberében a szaúdi ajánlatokra egy interjúban reagált.

"Soha nem kerestem nagy összegeket a pályafutásom során, de most itt az ideje, hogy átértékeljem a dolgokat, a családom miatt is. Majd meglátjuk az Európa-bajnokság után" - mondta az olasz mester, akinek ajtaján már két évvel ezelőtt nyáron is kopogtattak az olajmágnás ország csapatai.