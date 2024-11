Marco Rossi elárulta: Nincs konfliktusa Kerkez Milossal, csupán helyzetjelentést adott a szituációról

A szövetségi kapitány nem gondolja, hogy a csendre intő emojit neki küldte volna a Bournemouth balhátvédje.

Marco Rossi, a magyar labdarúgó-válogatott szövetségi kapitánya hétfőn, a németek elleni Nemzetek Ligája-összecsapást megelőző sajtótájékoztatón válaszolt az újságírói kérdésekre, így azt is részletesen kifejtette, hogy milyen a kapcsolata a válogatottól távol maradó Kerkez Milossal.

Amint az ismert, októberhez hasonlóan ebben a hónapban is sérülésre hivatkozva visszamondta a válogatottsági meghívót Kerkez Milos.

"Csak Kerkez klubjától kaptunk információt a helyzetéről. Ő maga, hogy is mondjam, nem nagyon küldött üzeneteket, nem hívott senkit, a klub álláspontját foglalta, ami pedig az volt, hogy problémája van a térdével, a térdporcával" - mondta el Marco Rossi a hollandok elleni összecsapást megelőzően. A magyar válogatott szövetségi kapitány szintén megjegyezte, hogy Kerkez számára most „nem az a prioritás, hogy a válogatottban játsszon”.

Rossi nyilatkozata után többen is kritizálták a fiatal játékost, aki ezekre reagálva a közösségi oldalára posztolt egy fotót, amin épp a jégkádban ül, elősegítve a gyorsabb regenerálódást – Kerkez a képhez egy „csendre intő” emojit is odarakott.

„Nem hinném, hogy ez a fénykép üzenet volt, és ha igen, nekem szánta volna. Biztosan felhívott volna, vagy közvetlenül küldi el telefonon, tudja a számom” - vélekedett a szakember.

Rossi elmondta, hogy az ő nézőpontja szerint a játékosok fontosabbak az edzőknél.

„Ma az újságírói narrációnak, keretezésnek mintha az lenne a része, hogy az edző fontosabb a játékosnál. Én fordítva gondolom, a játékos a főszereplő, ő határozza meg a mérkőzés szerencséjét, neki köszönhető, milyen teljesítményt tudunk nyújtani a pályán. Milos Magyarországnak és a válogatottnak egy nemzeti kincs. Ezt elismétlem: ő a nemzeti vagyon része. Én mindössze annyit tettem, hogy levontam egy egyenes következtetést. Úgy hiszem, hogy amikor itt beszélek, ezt kell tennem, mert amikor válaszolok, azt a szurkolók olvassák, nekem pedig feléjük lojálisnak és egyenesnek kell lennem” - hangsúlyozta Rossi.

Véleménye szerint Kerkez Milos és a válogatottságot jelenleg is szüneteltető Gulácsi Péter is mindent megtett a címeres mezért.

„Én mindössze felmértem egy helyzetet, és azt hiszem, a véleményemet meg lehet arról osztani, hogyan értékelek egy adott választ. Mondhatja egy játékos, hogy nincs jól és a hangsúlyt a felépülésre helyezi, nem kockáztat, én mindössze egy helyzetképet adtam. A múltban láttuk, hogy például Gulácsi Péter nem csatlakozik a kerethez, az indoklásával lehet egyet, vagy nem egyetérteni. Milos is ebben az adott helyzetben, én úgy láttam és ezt is mondtam, hogy a klubcsapatának az érdekeit tartotta inkább szem előtt. Én mindössze levontam egy következtetést – jegyezte meg. – Meghívhatok bármilyen játékost, utána ők mondanak igent vagy nemet, nekem pedig utána jogom van levonni egy következtetést, de ebből nem kell arra gondolni, hogy bárkivel bármiféle konfliktusom lenne. Sem Milossal, sem Péterrel nincs konfliktusom. Senkinek sem adok ultimátumot, az MLSZ sem tesz így, sőt, úgy tartom, hogy Milos is, Péter is, mindazok, akik magukra öltötték a válogatott mezt, megvédték a csapat becsületét, sokszor kiváló teljesítménnyel, ők nagyon fontosak – fontosabbak bárki másnál, beleértve az edzőt is.”

A magyar válogatott november 19-én, kedden 20:45-től fogadja Németországot a Puskás Arénában a Nemzetek Ligája csoportkörének utolsó meccsén.

Forrás: M4 Sport