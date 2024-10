Marco Rossi a magyar válogatott sztárjáról áradozott Olaszországban!

A szövetségi kapitány a Parma szurkolói oldalán számolt be Balogh Botond egészségügyi állapotáról.

Balogh Botond sérülés miatt kihagyta a magyar válogatott hollandok elleni Nemzetek Ligája mérkőzését. A 22 éves védő még az olasz klub legutóbbi bajnokiján kapott egy rúgást, és emiatt Telkiben csak külön edzéseket végezhetett.

A hátvéd ugyan a bosnyákok elleni második összecsapásra már helyet foglalt a kispadon, Marco Rossi végül nem küldte pályára. Ennek ellenére a kapitány megnyugtatta a Parma szurkolóit a ParmaLive oldalnak adott interjújában.

Úgy gondolom, hogy Balogh mostanra teljesen felépült. Még a szünet előtti utolsó Parma-meccsen sérült meg, amikor a találkozó vége felé egy ütközésnél kapott egy rúgást, ám ekkor még nem lehetett észre venni a problémát. Aztán eljött a válogatott edzőtáborába és az első edzésen érezte, hogy van egy kis baj, onnantól kezdve pedig az orvosi stábbal együtt mindent megtettünk a felépülése érdekében. A bosnyákok elleni mérkőzésen már a kispadon ült, de mivel egy hétig nem edzett, nem tartottam helyénvalónak a pályára lépését. Most azonban már úgy látom, hogy teljesen felépült és Fabio Pecchia vezetőedző rendelkezésére áll – hangsúlyozta a magyar válogatott olasz szövetségi kapitánya

Rossitól azt is megkérdezték, hogy meglátása szerint mennyit fejlődött Balogh az elmúlt időszakban és hova juthat el.

Nehéz megmondani, mert még mindig fiatal játékos, van hova fejlődnie, de persze az elmúlt egy évben sokat lépett előre, ami alapvetően a Parmának köszönhető. Annak, ahogyan használták őt, és természetesen Pecchia edzőnek, ezt bizonyítja az is, hogy most már jó folytonossággal játszik. Jól teljesített a múltban, jól is teljesít a mostani szezonban, ezért úgy gondolom, hogy még tovább fog fejlődni.

A magyar szövetségi kapitányt a nemzeti csapat szerepléséről is kérdezték.

Fontos megjegyezni, hogy sorozatban másodszor vagyunk a Nemzetek Ligája A-divízióban, ahol Európa legjobb csapatai játszanak. Ha ott vagyunk, az azért van, mert megérdemeltük. Emlékszem, amikor itt kezdtem a munkámat, Magyarország a C-divízióban volt, majd onnan a B-be és az A-ba került, amit csodával határos módon meg is tartottunk, mert Angliával, Németországgal és Olaszországgal voltunk egy csoportban, és Olaszország mögött másodikként végeztünk. Ha a formátum ugyanaz lett volna, mint most, valószínűleg egyenesen a döntőbe jutottunk volna, de az Olaszország elleni hazai vereség miatt kiszorultunk a négyes döntőből. De így is a legjobbak között vagyunk és újra játszunk Németország ellen, akik sokat fejlődtek, Hollandia ellen, akiknek varázslatos játékosai vannak, így ellenük akár ki is kaphatunk, de persze nem öt góllal, mint a németek otthonában. A bosnyákok ellen itthon döntetlent játszottunk, de megérdemeltük volna a győzelmet. Az előző két meccsen teljesítmény szempontjából egyértelműen jobbak voltunk, ami vigasztal minket, de még hátravan egy Hollandia és egy Németország elleni találkozó is

– zárta szavait Rossi.

Forrás: ParmaLive